У Путіна заявили про плани окупувати більше територій України/ Reuters

Російські загарбники спробують знову захопити ті українські території, які Збройним силам України уже вдалося звільнити від окупантів.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Так він відповів на закид пропагандистів, які вказали йому на суперечність: мовляв, Путін обіцяв, що захоплені території уже "назавжди з Росією", але з деяких із них російські війська відступають.

Речник російського диктатора почав розсипатися обіцянками, що нібито війська РФ зможуть знову захопити території, з яких їх вигнали воїни ЗСУ.

"Про межі "ДНР", "ЛНР", Херсонської і Запорізької областей у складі Росії: в указі президента є юридичне формулювання. Там певні території будуть повернуті, і ми продовжимо радитись із тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією", – поділився своїми рожевими мріями Пєсков.

Він зазначив, що нібито Запорізька і Херсонська області "увійшли до складу РФ" у тих кордонах, на яких діяла так звана військово-цивільна адміністрація окупантів "на момент прийняття".

Також Пєсков відповів на інформацію, яка з’явилася у російських пропагандистських ЗМІ, про нібито плани Кремля змінити так звану "спецоперацію" на "контртерористичну операцію". Він зазначив, що статус так званої "спеціальної військової операції" поки що змінювати не збираються.

Анексія Росією українських територій

30 вересня після проведення фейкових псевдореферендумів президент РФ оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Державна дума РФ на позачерговому засіданні у вівторок, 3 жовтня, схвалила незаконну анексію захоплених окупантами територій чотирьох областей, а 4 жовтня анексію ратифікувала Рада Федерації. Путін остаточно затвердив анексію територій України 5 жовтня – він підписав закони про так зване "входження" до складу Росії чотирьох регіонів України – окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Президент Володимир Зеленський визнав нікчемними так звані "укази" глави країни-агресора Росії Володимира Путіна про визнання нібито "незалежності" окупованих Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Суверенітет української держави повністю поширюється на ці території. Зеленський підписав указ, у якому наголошується, що "укази" Путіна щодо своїх анексованих територій Київ жодним чином не визнає.

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