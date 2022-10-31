У Путіна висунули умови для відновлення "зернової угоди"

Москва вимагає від української сторони прийняти додаткові зобов'язання і не використовувати даний маршрут у військових цілях.
У Росії заявили, що вони не вийшли з зернової угоди, а припиняють її дію.
У Міністерстві оборони Росії заявили, що робота "зернового коридору" буде припинена до прояснення ситуації навколо атаки 29 жовтня на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.
"Наголошуємо, що Російська Федерація як основний учасник зазначених угод не виходить з них, а призупиняє їх дію. У зв'язку з цим, рух суден по коридору безпеки є неприпустимим, так як українське керівництво і командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Російської Федерації", - йдеться в заяві в Telegram.
У зв'язку з цим Москва вимагає від української сторони прийняти додаткові зобов'язання і не використовувати даний маршрут нібито у військових цілях.
"Розраховуємо на сприяння міжнародної організації в отриманні гарантій з боку України про невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених в інтересах вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти Російської Федерації", - зазначили в Міноборони РФ.
Зерновий шантаж РФ
Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод з вивезення зерна з портів України, назвавши причиною нібито атаку України "проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у забезпечення безпеки "зернового коридору".
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що це було лише приводом, і Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли через дії її представників у спільному координаційному центрі біля Босфору накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом.
Як відомо, представники Росії, України, Туреччини та ООН 22 липня підписали в Стамбулі угоду про створення морського коридору для вивезення українського зерна з портів Чорноморська, Одеси та Південного строком на 120 днів.
Станом на день 29 жовтня з українських портів вийшло 403 судна з 9,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.
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