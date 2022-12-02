"Київ братимемо, як брали Відень, Берлін, Будапешт": Рогозін розмріявся, що РФ захопить всю Україну

Рогозін розмріявся, що Росія захопить всю Україну/ УНІАН, Міноборони РФ

Колишній директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розмріявся, що росіяни захоплять Київ. При цьому він уже не приховує загарбницьких мотивів країни-агресорки Росії, і каже, що йдеться вже не про так зване "звільнення", а саме про захоплення.

У програмі російського пропагандиста Володимира Соловйова Рогозін сказав, нібито РФ захопить українську столицю, як колись захопила Відень, Берлін і Будапешт.

"Щодо того, як це все закінчиться. Я справді глибоко переконаний, що ми Київ братимемо, не звільнятимемо. Ми звільняємо Донбас. Все інше ми братимемо, так само, як ми брали Відень, Берлін, Будапешт", – поділився він своїми рожевими мріями.

При цьому Рогозін зазначив, нібито росіяни "не можуть залишити у спадок своїм дітям загрозу на західних кордонах".

"Ми не можемо фізично залишати це нашим дітям, нашим онукам. Якщо ми зупинимося, то матимемо на своїх західних кордонах колосальний накачаний ненавистю та зброєю потенціал, який ставить під сумнів сам факт нашого існування. Тому або ми, або вони", – сказав він.

Він сказав, що росіяни нібито не повинні забувати про головні цілі так званої "спецоперації". За його словами, вбивство 300 або 1000 українських військових за день – це ще не "денацифікація", мовляв, "потрібно вбивати більше".

Нагадаємо, 15 липня 2022 року Рогозіна звільнили з посади директора "Роскосмосу".

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Раніше повідомлялося, що у Росії хочуть нові анексовані українські території приєднати до вже захопленого в 2014 році Криму і створити так званий "Кримський федеральний округ". До нього мають увійти: сам півострів і тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Очолити нове псевдоутворення може колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому мобілізовані окупанти небоєздатні. Мобілізовані російські загарбники не здатні ефективно вести бої. Після двотижневої підготовки на полігоні вони можуть лише сидіти в окопі та стріляти по сторонах або ж іти на українських військових напролом, поки їх не вб’ють.

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