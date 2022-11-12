У Путіна не вірять в анексію: захоплені області України не нанесли на офіційну карту

Путінські окупанти тікають з Херсонської області / Фото УНІАН, скріншот

На офіційній карті на сайті Кремля не виявилося нових захоплених територій України - Донецької, Луганської, Херсонський і Запорізької областей.

На картах, опублікованих на офіційних сайтах уряду і Ради Федерації, також немає нових регіонів, пише видання Агентство.

Підкреслюється, що Крим на карту додали через три дні після підписання всіх документів про приєднання. Тоді ж карта оновилася і на сайті Ради Федерації.

Звернемо увагу, що деякі із захоплених українських територій, які президент Росії Володимир Путін "приєднав" до РФ після проведених там "референдумів", вже звільнені ЗСУ.

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ЗСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнено десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

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