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У Путіна готують заморозку вкладів росіян, "на Валдаї" вже схвалили це рішення

Тарас Сидоржевський
20 листопада 2024, 19:31
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Дискусійний клуб випустив матеріал із цитатами учасників про необхідність заморозити гроші росіян у банках, але відразу його видалив.
Валдай
Росіянам слід почати нервувати через свої вклади в банках / Колаж: Главред, фото: versiya.info, Кремль

Сьогодні російський дискусійний клуб "Валдай" випустив пресреліз із цитатами банкірів, експертів і російських чиновників про необхідність заморожування рублевих вкладів росіян у банках. Сьогодні ж статтю видалили. При цьому матеріал доступний за посиланням у веб-архіві, звідки видалити його неможливо.

Валдай
Вклади росіян у банках збираються заморозити, але бояться паніки та інфляції / скріншот

"Пропозиція директора Інституту соціально-економічних досліджень Фінансового університету при уряді Росії Олексія Зубця викликала бурхливі обговорення в Державній думі та кулуарах форуму, і, хоча тему не порушували на головній сцені, нам вдалося взяти короткі коментарі в провідних експертів - учасників і авторів Міжнародного дискусійного клубу "Валдай"", - пише автор Ярослав Лісоволик у підводці до матеріалу.

Далі йдуть прямі цитати учасників дискусії.

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"Суспільство консолідоване як ніколи"

Наприклад, Максим Орєшкін, заступник керівника адміністрації президента РФ і помічник російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що теперішня ситуація відрізняється від тієї, яка була в СРСР, і економіка РФ "більш стійка".

"Питання заморожування активів (росіян у банках, - ред.) - тема не нова і досить болюча. Нагадаю, востаннє така спроба була здійснена в серпні 1991 року і призвела до розвалу СРСР. Різниця лише в тому, що зараз економіка країни перебуває в набагато стійкішому стані і навіть у непростих умовах СВО показує стабільне зростання. Думаю, що останні кілька років зіграли велику роль, зараз суспільство консолідоване як ніколи, набагато краще розуміє цілі, які ми як держава перед собою поставили", - заявив Орєшкін.

Водночас він "заспокоює", що заморожування вкладів не відчує майже половина росіян, оскільки в них цих вкладів немає.

"За великим рахунком, навіть у разі повного заморожування вкладів найуразливіших верств населення це не торкнеться. Майже половина росіян з низьким доходом не має жодних заощаджень. Навіть якщо припустити, що щось подібне буде реалізовано, найімовірніше, буде проведено вибіркове заморожування, і стосуватиметься воно тільки регіонів з великим обсягом накопичень. Які це будуть регіони, наразі сказати складно, оскільки таке питання не обговорюється", - заявив Орєшкін.

"Жирок, який накопичило населення"

Більш категорично під час дискусії на Валдаї виступив Сергій Авакянц, директор Інституту світової військової економіки і стратегії НДУ ВШЕ.

"Жирок, який накопичило населення на вкладах з високою прибутковістю, може стати тією дозою холестерину, яку російська економіка не витримає. Я впевнений, що держава повинна втрутитися і проконтролювати процес витрати надлишкової грошової маси. Що стосується громадян, то треба боятися не тимчасової втрати доступу до активів, а стрімкої інфляції і зупинки зростання економіки", - заявив він.

"Не означає, що гроші відберуть"

Також на користь рішення про замороження виступив Сергій Караганов, науковий керівник факультету світової економіки і світової політики НДУ ВШЕ.

"Заморожування активів при зниженні ключової ставки - це єдине розумне рішення, здатне врятувати економіку від досить сумних наслідків. Реакція Державної думи зрозуміла, вголос про таке говорити не можна. Люди довіряють президенту й уряду, але що, на вашу думку, зробить із цією інформацією середньостатистичний обиватель? Вникне в суть проблеми і дозволить зробити те, що необхідно? Іноді держава повинна виступати в ролі дорослих батьків і чинити не як хочеться, а як треба. Повірте, це не найгірший сценарій. Якщо вибирати між галопуючою інфляцією і тимчасовим заморожуванням активів, я обираю друге", - виступив він.

Андрій Костін, президент-голова правління Банку ВТБ, закликав росіян "не панікувати": їхні гроші заморозять, а не відберуть.

"Чого робити не треба, так це боятися і панікувати. Навіть якщо вклади заморозять, це не означає, що гроші відберуть, це важливо розуміти. Я б запропонував автоматично продовжити договори на невизначений термін", - заявив він.

Контекст: російську економіку чекають важкі часи

Нагадаємо, голова ГУР України Кирило Буданов конференції YES виступив із заявою, що економічні проблеми вплинуть на здатність Росії вести війну вже у 2025 році. Такий висновок випливає, за його словами, з огляду на дані російських документів, отриманих військовою розвідкою України.

Американський економіст Андерс Аслунд заявив, що витрати Кремля на війну досягнуть піку цього року – 190 млрд дол, чи 10% ВВП. Далі Росія змушена буде обмежувати ці витрати, бо далі скорочувати соціальні видатки вже не зможе.

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Про Валдайський клуб

Валдайський клуб (також Валдайський форум, повна назва Валдайський міжнародний дискусійний клуб) - форум, заснований для пропаганди Росії за кордоном і пропагування ідеології "русского мира". Протягом кількох років організаторам поступово вдавалося запрошувати на цю зустріч дедалі більше й більше значущих іноземних представників та учасників політичного, громадського та культурного життя Росії. Валдайський форум перебуває під санкціями з боку України та Канади через російське вторгнення в Україну.

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