У Путіна є два варіанти 'відповіді' на далекобійні удари ЗСУ: у США дізналися деталі

Держава-окупант Російська Федерація здатна посилити агресивні дії щодо західного світу, вважають журналісти американського агентства Bloomberg.

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Путін може атакувати американські війська, якщо ЗСУ битимуть углиб РФ - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Глава Кремля Володимир Путін може продемонструвати реакцію на далекобійні удари України по території країни-агресора Росії. Москва здатна влаштувати диверсії проти Заходу або навіть атаки на американські війська у різних точках планети.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, погрози Кремля, ймовірно, можуть реалізуватися у вигляді диверсій, кібератак, а також інших атак гібридної форми.

Крім того, одне анонімне джерело припустило, що Росія у відповідь здатна піти на прямий або непрямий напад на американські війська в різних локаціях, зокрема і на Близькому Сході.

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Удари України вглиб території Росії - головні новини за темою:

Україна активно працює над тим, щоб країни-партнери - Британія, США і Франція - які вже надають ЗСУ далекобійні ракети, зняли заборону на удари вглиб території Росії. Передбачалося, що про це рішення заявить держсекретар Ентоні Блінкен під час свого спільного з главою МЗС Британії Девідом Леммі візиту до Києва, але цього не сталося.

Володимир Путін у відповідь "пригрозив" Заходу так званими заходами у відповідь.

"Пряма участь Заходу в конфлікті (так РФ називає розв'язану проти України війну, - Главред) змінює його суть, РФ буде змушена ухвалювати рішення, зважаючи на загрози, що створюються таким чином", - додав він.

США і Британія дозволили Україні бити вглиб території Росії, але офіційно про це не заявили, вважають журналісти британського The Guardian. Також Байден відкинув версію Путіна, згідно з якою дозвіл на удари вглиб Росії означатиме нібито війну Москви і НАТО.

Коротко про ATACMS / Інфографіка: Главред

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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