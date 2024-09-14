У Путіна є два варіанти 'відповіді' на далекобійні удари ЗСУ: у США дізналися деталі

Глава Кремля Володимир Путін може продемонструвати реакцію на далекобійні удари України по території країни-агресора Росії. Москва здатна влаштувати диверсії проти Заходу або навіть атаки на американські війська у різних точках планети.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, погрози Кремля, ймовірно, можуть реалізуватися у вигляді диверсій, кібератак, а також інших атак гібридної форми.
Крім того, одне анонімне джерело припустило, що Росія у відповідь здатна піти на прямий або непрямий напад на американські війська в різних локаціях, зокрема і на Близькому Сході.
Удари України вглиб території Росії - головні новини за темою:
Україна активно працює над тим, щоб країни-партнери - Британія, США і Франція - які вже надають ЗСУ далекобійні ракети, зняли заборону на удари вглиб території Росії. Передбачалося, що про це рішення заявить держсекретар Ентоні Блінкен під час свого спільного з главою МЗС Британії Девідом Леммі візиту до Києва, але цього не сталося.
Володимир Путін у відповідь "пригрозив" Заходу так званими заходами у відповідь.
"Пряма участь Заходу в конфлікті (так РФ називає розв'язану проти України війну, - Главред) змінює його суть, РФ буде змушена ухвалювати рішення, зважаючи на загрози, що створюються таким чином", - додав він.
США і Британія дозволили Україні бити вглиб території Росії, але офіційно про це не заявили, вважають журналісти британського The Guardian. Також Байден відкинув версію Путіна, згідно з якою дозвіл на удари вглиб Росії означатиме нібито війну Москви і НАТО.
Що таке ATACMS
ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.
ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.
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