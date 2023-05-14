У Путіна хвороба, яка вже не зупиниться: російські еліти очікують його відставки - опозиціонер

Російському диктатору зробили операцію, але його здоров'я продовжує погіршуватись.

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Здоров'я Володимира Путіна погіршується / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Здоров'я російського диктатора Володимира Путіна продовжує погіршуватися. Йому навіть зробили операцію, але хворобу вже не вийде зупинити. Про це в одному з інтерв'ю заявив російський опозиціонер, історик і публіцист Валерій Соловей.

Він зазначив, що за здоров'я Путіна боролися не російські медики, а "лікарі з країни з більш передовою медициною".

"Він (Путін - Главред) був відсунутий завдяки надзвичайним зусиллям лікарів. Причому його лікувала міжнародна бригада, чільну роль грали аж ніяк не російські лікарі, а лікарі з країни з більш передовою медициною, яка не є ворожою для Російської Федерації. Вони спостерігали за Путіним, оперували, спостерігають за ним досі, як мені відомо ... Але є хвороби, які не можна зупинити. Можна призупинити, але не зупинити фатальний хід за допомогою навіть найбільших грошей", - сказав Соловей.

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Опозиціонер зазначив, що це насторожує і російську еліту. Вони вже активно готуються до путінської відставки на тлі його погіршень здоров'я.

"Це одна зі ставок еліт, насправді, щоб все пройшло відносно легітимно. (Вони хочуть - Главред) більш плавного переходу влади в свої руки", – додав Соловей.

Путін хворий - що відомо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що у нього рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і, сподіваюся, що дуже скоро", - сказав Буданов.

Водночас начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворювання. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

Дивіться відео про хворобу Путіна:

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