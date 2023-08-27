Залужний таємно зустрівся із командуванням НАТО: що відомо

Подоляк розкрив, що на таких нарадах головнокомандувач розповідає партнерам про тактику і стратегію ЗСУ, а також про тактику окупантів.

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Залужний таємно зустрічався із командуванням НАТО / колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкрив, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний часто має секретні засідання із командуванням НАТО.

Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомив, що Залужний щодня активно спілкується з представниками Міністерств оборони або Генштабів західних партнерів.

Радник пояснив, що на таких нарадах головнокомандувач розповідає партнерам про тактику і стратегію ЗСУ, а також про тактику російської армії і повідомляє, що Україні ще потрібно для успішного просування на фронті.

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"Ці консультації постійно тривають. Тим паче, вони йдуть із нашими партнерами зі США та Великої Британії", - наголосив радник.

Нагадаємо, що Україна змінила військову стратегію після таємної наради Залужного. У The Guardian повідомили, що Залужний провів таємне засідання на польсько-українському кордоні з командуванням НАТО.

Залужний здивував подробицями з фронту. Валерій Залужний заявив, що зараз починається справжня "битва за Курськ" - головна битва між Німеччиною і СРСР під час Другої світової війни.

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