Латвія закликала країни НАТО закрити небо над Україною

Латвія закликала закрити небо над Україною / Reuters

Сейм Латвії прийняв заяву, в якій закликав країни ООН негайно домовитися про заходи щодо створення безпольотної зони над Україною, пише Delfi.

У заяві" про введення безпольотної зони над територією України і заходи з обмеження російської агресії " наголошується, що безпольотна зона над Україною необхідна для захисту людських життів і для забезпечення безпеки українських атомних станцій.

Також парламент Литви в заяві висловив тверду підтримку Україні, її захисникам і народу в боротьбі проти російської агресії. Також парламент підтвердив непохитну підтримку Латвією суверенітету та територіальної цілісності України.

До того ж сейм посилається на резолюцію Володимира Зеленського від 28 Лютого. У ній він закликає оголосити повітряний простір України безпольотною зоною.

Депутати також закликали вжити заходів, аби якнайшвидше забезпечити на території України безпечні гуманітарні коридори, а демократичні країни – закрити свій повітряний простір і порти для російських літаків.

Парламент Латвії закликав країни НАТО та ЄС посилити підтримку України і поставляти військову екіпіровку і зброю, щоб захистити її територію від агресії.

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що захід не хоче закривати небо над Україною, тому що в такому випадку США можуть стати учасником Третьої світової війни.

"Як ми говорили раніше - безпольотна зона вимагатиме від нас і НАТО потенційно збивати російські літаки. Ми не зацікавлені в тому, щоб вплутуватися в Третю світову війну", - говорить спікер американської президентської адміністрації.

Раніше президент США Джо Байден зробив заяву про те, що в Україну в рамках військової допомоги направлять 800 одиниць ППО, 9 тисяч протитанкових систем, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів боєприпасів.