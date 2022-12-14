У Лукашенка за тривогою підняли військових і перекидають 20 танків до кордону з Литвою і Польщею

Підняті за тривогою підрозділи Збройних сил Білорусі повинні будуть відправитися на полігон Гозький в Гродненському району і подолати водні перешкоди.

Білорусь відправить танки до Гродненської області, яка межує з Польщею і Литвою - ЗМІ / Колаж сайт президента, Міноборони Білорусі

Підконтрольна агресору Росії республіка Білорусь другий день поспіль проводить перевірку бойової готовності своїх військ. В рамках маневрів вона збирається відправити на полігон підрозділи 11-ї і 19-ї окремих механізованих бригад до Гродненської області, яка межує з Польщею і Литвою, як мінімум 20 танків. Буде проводитися форсування водної перешкоди.

Як повідомляє Беларускі Гаюн, підрозділ 11-ї Омбр 14-го грудня за тривогою було піднято о 3 годині ночі. Дві танкові роти, у складі яких мінімум 20 танків Т-72Б, повинні будуть зробити кидок на полігон Гозький в Гродненському районі. Також вони проведуть маневри з подолання водної перешкоди. Швидше за все, це буде в Лідському районі.

"Від 11 Омбр (окрема механізована бригада) до перевірки поки залучені 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону – це мінімум 20 танків Т-72Б. підрозділи повинні будуть здійснити марш з пункту постійної дислокації на полігон "Гозький" в Гродненському районі (з подоланням водної перешкоди, найімовірніше – в Лідському районі). Відомо, що підрозділ було піднято за тривогою сьогодні о 3:00 (за Мінським часом)", - зазначено в повідомленні.

Також наголошується, що, ймовірно, до перевірки будуть підключені ще три батальйони тієї ж 11-ї бригади. Але наразі інформації про висунення даних підрозділів немає.

Передбачається, що підрозділи 19-ї Омбр долатимуть водну перешкоду на річці Березина на переправі в Мінській області.

Примітно, що Гродненська область, куди на полігон відправлять військових з технікою, на заході межує з Польщею, а на півночі з Литвою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що агресор Росія на території Білорусі під виглядом навчань працює над перекиданням своєї військової техніки ближче до кордонів з Україною.

Повідомлялося про рух техніки в район Брестського полігону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти маневрами білоруських сил намагаються відволікати Україну. Їм потрібно, щоб Київ тримав війська на півночі кордону і не посилював свої підрозділи на інших напрямках.

При цьому, на думку Арестовича, окупанти знову спробують піти у великий наступ з середини грудня поточного року до кінця лютого 2023 року.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ зміцнюються на кордоні з Білоруссю

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