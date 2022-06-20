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У ЄС є все необхідне, щоб швидко закінчити війну в Україні - МЗС Литви

20 червня 2022, 13:39

Керівник литовського МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що війна в Україні завершилася б значно швидше, якщо б ЄС надав необхідне озброєння.

Литва, ЄС
У ЄС є все необхідне, щоб швидко закінчити війну в Україні - МЗС Литви / УНІАН і ua.depositphotos.com

У разі, якби держави, які входять до ЄС, якомога швидше надіслали ЗСУ потрібну зброю у великих обсягах, то війна, яку проти України розв'язала Росія, швидко б підійшла до кінця. З такою заявою виступив керівник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє польський портал Wiadomosci.

"Дал і- у ЄС є все, що потрібно для того, щоб закінчити україно-російську війну у багато разів швидше. Причому такі інструменти у Брюсселя були, є і завжди будуть. Причому навіть якби ми [Євросоюз ‒ Главред] задовольнили не 10% прохань Києва, а хоча б в районі 90%, то війна не тривала б такий тривалий час", ‒ заявив дипломат.

Крім того, Ландсбергіс особливо сказав ‒ для того, щоб розблокувати облогу російськими окупантами порти України потрібно дуже багато зброї і боєприпасів.

"Регулярно заявляю про це вже близько двох місяців ‒ разом з українцями. Якщо ж ми вкрай серйозно налаштовані допомогти не допустити світову кризу продовольства, то ми повинні дуже серйозно поставитися до розблокування українських портів", ‒ підсумував дипломат.

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Нагадаємо, раніше литовський журналіст Андрюс Тапінас повідомляв у Twitter Литва передасть Україні велику партію зброї, а саме - 110 антидронових рушниць власного виробництва загальною вартістю 1,5 млн євро.

"Ми тільки що купили і поставимо найближчим часом 110 потужних протидронних гармат литовського виробництва – EDM4S Skywiers. Ціна - 1 500 000 євро. Гармати будуть розподілені між 35 українськими військовими частинами. І ми назвали їх "Оркріст" - "Вбивця орків". Толкін схвалив би", - написав він.

До того радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна потребує постачання Західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією.За його словами, Україні необхідно отримати: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

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Автор: Єгор Бунін
Литва війна Росії та України
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