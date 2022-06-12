"Богині смерті": Литва придбала для України чергові безпілотники

Чотири безпілотники планують вже направити в Україну нашим бійцям. Інші ж два - через два місяці.
Влада Литви придбала для України шість сучасних безпілотників EOS C VTOL. Найближчим часом ЗСУ передадуть чотири з них, повідомив у Twitter телеведучий і громадський діяч Андрюс Тапінас.
"Ми тільки що купили ще 4 сучасних розвідувальних безпілотника естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 000 євро. Загальна вартість - 990 000 євро (вартість шести безпілотників, - ред.), - пише Тапінас.
Як зазначив телеведучий, чотири безпілотники планують вже направити в Україну нашим бійцям. Інші ж два - через два місяці.
Варто відзначити, що Magyla, це ім'я стародавньої литовської богині смерті.
Контрнаступ армії України
Президент Володимир Зеленський 7 червня сказав, що війська України поки не готові йти в повномасштабний контрнаступ на зайняті окупантами РФ позиції. Українським військовим підрозділам не вистачає зброї. У загарбників зараз більше зброї, а Україна прагне зберегти життя своїх воїнів.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що ЗСУ для реалізації сценарію з контрнаступу потрібно багато зброї. На його думку, це сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойові літаки, танки і тисячі безпілотників. Також потрібно сформувати 6 бригад чисельністю 25 тисяч осіб.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна відчуває проблеми зі зброєю і потребує посилення військової допомоги з боку Заходу. Склалася ситуація, коли у Росії серйозна перевага з артилерії на Донбасі. Без додаткових поставок ЗСУ буде складно зупинити просування військ РФ, не кажучи вже про перехід до контрнаступу.
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