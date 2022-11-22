Віктор Орбан / Фото УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на обурення української та румунської сторін після того, як він з'явився в шарфику з "анексованими" територіями сусідніх країн.

У своєму Facebook скандальний угорський політик, відомий своїми симпатіями до Володимира Путіна, спробував виправдати розташування карти "Великої Угорщини" на своєму шарфі.

При цьому він не став відповідати на прямі звинувачення, а лицемірно заявив, що футбол – це не політика.

"Футбол - це не політика. Не потрібно бачити те, чого немає. Збірна Угорщини є командою всіх угорців, де б вони не жили", — заявив Орбан.

Скандал з Віктором Орбаном

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через неоднозначнbq шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.

У такому шарфі Орбан прийшов на зустріч з футболістом Балаж Джуджаком, який провів прощальний матч за національну збірну.

Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом, виклав у соцмережах сам Орбан. Публікація з'явилася опівдні в понеділок, 21 листопада.

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