Віктор Орбан спробував виправдати розташування карти "Великої Угорщини" на своєму шарфі.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на обурення української та румунської сторін після того, як він з'явився в шарфику з "анексованими" територіями сусідніх країн.
У своєму Facebook скандальний угорський політик, відомий своїми симпатіями до Володимира Путіна, спробував виправдати розташування карти "Великої Угорщини" на своєму шарфі.
При цьому він не став відповідати на прямі звинувачення, а лицемірно заявив, що футбол – це не політика.
"Футбол - це не політика. Не потрібно бачити те, чого немає. Збірна Угорщини є командою всіх угорців, де б вони не жили", — заявив Орбан.
Скандал з Віктором Орбаном
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через неоднозначнbq шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.
У такому шарфі Орбан прийшов на зустріч з футболістом Балаж Джуджаком, який провів прощальний матч за національну збірну.
Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом, виклав у соцмережах сам Орбан. Публікація з'явилася опівдні в понеділок, 21 листопада.
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