У Байдена знову змінилися плани на поїздку до Німеччини: що задумав Білий дім

Програма цього візиту Байдена у Берлін буде значно скорочена.

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Це буде "прощальний" візит Байдена у Німеччину в ролі президента США / Колаж: Главред, фото: Білий дім, ОП

Президент США Джо Байден таки відвідає Німеччину після того, як відмовився прибути на зустріч "Рамштайн" 12 жовтня через підготовку заходів з протидії наслідкам урагану "Мілтон" у Сполучених Штатах.

Як пише Spiegel з посиланням на власні джерела, Байден планує відвідати Берлін наступного тижня. Зараз триває підготовка до його візиту.

"Президент США хоче "відіграти" візит, що був скасований через ураган "Мілтон", — вказується у матеріалі. відео дня

За інформацією журналістів, Берліном вже неофіційно ведеться планування візиту на вищому рівні.

"У поточному календарі офіційні зустріч з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і федеральним канцлером Олафом Шольцом заплановані на пʼятницю", — пише видання.

Журналісти називають візит Байдена у Берлін "прощальним" перед прийдешніми виборами президента у США.

При цьому програма цього візиту Байдена у порівнянні з візитом, який так і не відбувся, значно скорочена.

Рамштайн у Німеччині - Байден скасував візит

Цієї суботи, 12 жовтня, мала відбутися чергова зустріч у форматі "Рамштайн", яку мав відкривати президент США Джо Байден. Українська сторона поклала великі сподівання на захід, однак він був скасований за лічені дні до проведення — через скасування візиту Байдена.

ЗМІ писали, що на засіданні Зеленський мав представити свій План перемоги, а з боку США і союзників очікуються "нові кроки у підтримці України".

Зокрема, за інформацією Bloomberg, перед засіданням повинна була порйти зустріч глав США, Франції та Великої Британії з українським президентом. Очікується, що Байден разом з Макроном, Шольцом та Стармером дали би "потужний сигнал" щодо військової і фінансової допомоги.

Що відомо про Der Spiegel? Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

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