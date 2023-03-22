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Зеленський відвідав передову в Бахмуті: подякував бійцям ЗСУ та вручив їм нагороди

22 березня 2023, 13:17
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у боях з окупаційними військами країни-агресора Росії воїнів, які захищали державу Україну.
Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся з українськими військовими в Бахмуті / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Бахмутському напрямку Донецької області. Він поспілкувався з воїнами та нагородив українських героїв. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які загинули у війні з агресором Росією.

Як повідомляє Офіс президента, глава держави під час робочої поїздки до Донецької області відвідав позиції українських військ на Бахмутському напрямку. Він заслухав доповіді про оперативну ситуацію і хід бойових дії на ділянці фронту.

Гарант поспілкувався з військовими і подякував їм за захист України.

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Володимир Зеленський Бахмут
Зеленський у Бахмуті / Офіс президента

"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Бахмута / Офіс президента

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України.

Президент Зеленський також вручив воїнам державні нагороди. Орден Золота Зірка отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоїли звання Героя України. Герой керував протитанковими розрахунками в операції при звільненні Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні російських окупантів на Ізюмському напрямку. Підрозділи під керівництвом Вергуна знищили велику кількість ворожої військової техніки.

Зеленський відвідав передову в Бахмуті: подякував бійцям ЗСУ та вручив їм нагороди
Зеленський в Бахмуті / Скриншот видео Офис президента

ЗСУ б'ються з окупантами Росії за Бахмут

Президент Володимир Зеленський заявляв, що сили оборони України продовжать тримати оборону міста Бахмут Донецької області. За словами глави держави, якщо ворог захопить Бахмут, він піде далі – на Слов'янськ і Краматорськ. Але не можна допустити, щоб українські військові потрапили в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: до Краматорська або Слов'янська. Це була б відкрита дорога до інших міст України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - підкреслив Зеленський.

Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський 21 березня заявив, що російські окупанти намагаються з околиць міста просунутися до центру Бахмута. Українські бійці тримають оборону і відбивають атаки ворога.

У розвідці Британії повідомили, що наступ військ РФ під Бахмутом починає слабшати. Бої тривають навколо центру міста. Як і раніше залишається загроза оточення бійців ЗСУ з півночі і півдня.

Дивіться відео ТСН - війська Росії намагаються тиснуть на Авдіївку і намагаються влаштувати там ситуацію, як у Бахмуті

Війна Росії проти України на Донбасі:

Володимир Зеленський Бахмут
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