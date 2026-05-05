Кількість загиблих різко зросла: наслідки ударів по Запоріжжю

Російські окупанти завдали ударів з касетних бомб по густонаселеній житловій забудові в Запоріжжі.

https://glavred.net/war/kolichestvo-pogibshih-rezko-vyroslo-posledstviya-udarov-po-zaporozhyu-10762253.html Посилання скопійоване

Росіяни завдали удару КАБами по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОДА

Що відомо:

Росія вдарила КАБами по Запоріжжю

В результаті атаки загинули люди, є постраждалі

Російські окупанти завдали ударів КАБами та дронами по Запоріжжю. В результаті атаки кількість загиблих вже зросла до 12 осіб. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На жаль, кількість загиблих у результаті ворожої атаки зросла. Росіяни забрали життя 12 осіб. Щирі співчуття рідним загиблих", — написав Федоров.

відео дня

Також відомо, що в результаті атаки вже 16 поранених, їхня кількість постійно збільшується.

Російський КАБ / Інфографіка: Главред

"Стан одного чоловіка лікарі оцінюють як важкий. Решта поранених — у стані середньої тяжкості. У постраждалих переважно вибухові травми", — йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що один із постраждалих, якого рятувальники витягли з-під завалів, помер у лікарні.

"Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж на місцях влучень. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких 6 дітей та 2 маломобільні особи. На місцях подій працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Україну 5 травня — останні новини

Главред раніше писав , що в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Полтавську область ракетами та ударними дронами. В результаті обстрілу загинули 4 людини, ще 31 отримали травми різного ступеня тяжкості. Кілька тисяч абонентів залишилися без газу.

Крім того, в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Київ та область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу зафіксовано руйнування у Вишгородському та Броварському районах Київської області. Наразі відомо про трьох поранених.

Також армія РФ атакувала Дніпро та область. Виникли пожежі, є руйнування. В результаті ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки та об’єкт критичної інфраструктури. Поранення отримали дві людини.

Інші новини:

Про особу: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988 р., Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 року — міський голова Мелітополя. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії, місто Мелітополь було окуповане. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі мешканців міста вийшли на протест з вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред