РФ била ФАБами по людях: у центрі Краматорська багато загиблих

Що відомо:
- РФ завдала удару ФАБами по Краматорську
- В результаті атаки є загиблі та постраждалі
Російські окупанти завдали удару фугасними бомбами по центру Краматорська. В результаті атаки є загиблі та поранені. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Відомо, що по центру міста влучили три бомби. Станом на 17:50 відомо щонайменше про трьох загиблих і 5 поранених.
"На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби", — йдеться в повідомленні.
В результаті атаки пошкоджено житлові будинки.
"Пораненим надаємо кваліфіковану медичну допомогу. Оглядаємо житлові будинки на наявність загиблих і поранених. Встановлюємо масштаби руйнувань", — йдеться в повідомленні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих зросла до п'яти.
"У Краматорську в Донецькій області триває рятувальна операція на місці російського удару авіабомбами. Вдарили прямо по центру міста, по людях... Щирі співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитися. Зараз на місці працюють усі служби: рятувальники, медики — надають допомогу людям", — написав Зеленський.
За даними Філашкіна, кількість постраждалих зросла до 12-ти. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та 4 адмінбудівлі.
В Офісі генерального прокурора України зазначили, що кількість постраждалих у результаті атаки зросла до дев'яти. Відомо, що росіяни застосували авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК. Влучання припало на район щільної житлової забудови.
"У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Усім надано необхідну медичну допомогу. Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом військового злочину.
Атака РФ на Україну 5 травня – останні новини
Главред раніше писав , що в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Полтавську область ракетами та ударними дронами. В результаті обстрілу загинули 4 людини, ще 31 отримали травми різного ступеня тяжкості. Кілька тисяч абонентів залишилися без газу.
Крім того, в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Київ та область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу зафіксовано руйнування у Вишгородському та Броварському районах Київської області. Наразі відомо про трьох поранених.
Також армія РФ атакувала Дніпро та область. Виникли пожежі, є руйнування. В результаті ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки та об’єкт критичної інфраструктури. Поранення отримали дві людини.
Про особу: Вадим Філашкін
Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації з 27 грудня 2023 року. У минулому — заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.
