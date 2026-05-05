РФ била ФАБами по людях: у центрі Краматорська багато загиблих

Ангеліна Підвисоцька
5 травня 2026, 18:52оновлено 5 травня, 20:37
Росія завдала удару з ФАБів по Краматорську / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що відомо:

  • РФ завдала удару ФАБами по Краматорську
  • В результаті атаки є загиблі та постраждалі

Російські окупанти завдали удару фугасними бомбами по центру Краматорська. В результаті атаки є загиблі та поранені. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Відомо, що по центру міста влучили три бомби. Станом на 17:50 відомо щонайменше про трьох загиблих і 5 поранених.

"На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби", — йдеться в повідомленні.

В результаті атаки пошкоджено житлові будинки.

"Пораненим надаємо кваліфіковану медичну допомогу. Оглядаємо житлові будинки на наявність загиблих і поранених. Встановлюємо масштаби руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих зросла до п'яти.

"У Краматорську в Донецькій області триває рятувальна операція на місці російського удару авіабомбами. Вдарили прямо по центру міста, по людях... Щирі співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитися. Зараз на місці працюють усі служби: рятувальники, медики — надають допомогу людям", — написав Зеленський.

За даними Філашкіна, кількість постраждалих зросла до 12-ти. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та 4 адмінбудівлі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що кількість постраждалих у результаті атаки зросла до дев'яти. Відомо, що росіяни застосували авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК. Влучання припало на район щільної житлової забудови.

"У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Усім надано необхідну медичну допомогу. Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом військового злочину.

Атака РФ на Україну 5 травня – останні новини

Главред раніше писав , що в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Полтавську область ракетами та ударними дронами. В результаті обстрілу загинули 4 людини, ще 31 отримали травми різного ступеня тяжкості. Кілька тисяч абонентів залишилися без газу.

Крім того, в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Київ та область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу зафіксовано руйнування у Вишгородському та Броварському районах Київської області. Наразі відомо про трьох поранених.

Також армія РФ атакувала Дніпро та область. Виникли пожежі, є руйнування. В результаті ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки та об’єкт критичної інфраструктури. Поранення отримали дві людини.

Про особу: Вадим Філашкін

Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації з 27 грудня 2023 року. У минулому — заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Краматорска Володимир Зеленський вторгнення Росії Донецька ОДА
