"Докласти 100% зусиль": чиновник пояснив, як Україна посилює тиск на РФ

Анна Косик
5 травня 2026, 15:41
Українські чиновники працюють з партнерами, щоб воювати Росії було дедалі складніше.
Україна часто проводить особисті зустрічі з партнерами не спроста

Що сказав Власюк:

  • Позиції санкційних пакетів формують на основі інтересів України
  • Українські чиновники подають сотні пропозицій для посилення тиску на РФ

У санкційному пакеті Європейського Союзу проти країни-агресорки Росії є більше 100 позицій, які випливають з українських файлів та пріоритетів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Хоча Україна подавала не менше 500 таких пропозицій, лише близько 100 з них дійшли до фінішу. І це, як пояснює чиновник, також непоганий результат.

"Всі рішення, які ухвалюються, зазвичай вимагають великих зусиль. Потрібно докласти 100% зусиль, щоб отримати 10% бажаних рішень. Приблизно це відбувається у всіх сферах. І це нормально, абсолютно нормально", - запевнив Власюк.

Україна постійно комунікує у різних форматах та режимах з США та Європейським Союзом, щоб досягнути бажаного санкційного ефекту. Уповноважений президента наголосив, що найкраще в цьому питанні працюють особисті зустрічі.

"Тому доводиться багато подорожувати, що не завжди легко з логістичної точки зору, швидше, завжди складно. Але це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб посилити санкційний тиск", - додав він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Чи обговорюють США і РФ послаблення санкцій

Главред писав, що за інформацією джерел ЗМІ в українських урядових колах, російська влада разом із представниками США, ймовірно, шукають можливі варіанти пом’якшення санкцій проти РФ.

Співрозмовник видання пояснив, що аргументом для такого сценарію може розглядатися нібито готовність країни-агресорки погодитися на перемир’я з Україною.

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський 29 квітня підписав укази про нові санкційні пакети проти Росії. Обмеження запроваджені щодо осіб, які причетні до викрадення українських дітей, а також суден російського "тіньового флоту".

Раніше повідомлялося, що перехоплені документи та аналіз складових бази озброєння РФ демонструють результативність санкційної політики: окремі західні деталі стають недоступними, і російська сторона змушена шукати заміну.

Нещодавно президент України заявив, що ідея зняття санкцій з Росії є неприйнятною. Крім цього він подякував усім, хто бореться проти російського тіньового нафтового флоту.

Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк — український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права.

У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі.

У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером.

У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві.

З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції.

Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту.

У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року.

У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України.

З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Євросоюз новини США санкції США санкції проти Росії санкції Євросоюзу Владислав Власюк
