Запоріжжя у вогні: місто під атакою КАБів та дронів

Російські окупанти вдарили КАБами по кількох підприємствах у Запоріжжі.

https://glavred.net/war/zaporozhe-v-ogne-gorod-pod-atakoy-kabov-i-dronov-10762202.html Посилання скопійоване

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю

Внаслідок атаки пошкоджені машини, підприємство та будинки

Внаслідок атаки загинули люди, є поранені

Російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами. Над містом здійнявся дим. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Стало відомо, що росіяни атакували КАБами кілька підприємств в обласному центрі. Внаслідок атаки загорілись автомобілі, магазин та підприємство. Також були пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка. Після цього росіяни атакували Запорізьку область ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше шість людей, їх госпіталізували.

Подивитись відео з місця атаки можна у нашому Телеграм-каналі за посиланням.

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю / фото: скріншот

Згодом Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до восьми. Внаслідок атаки загинули щонайменше дві людини.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

У Нацполіції повідомили, що росіяни вдарили по Запоріжжю 4 керованими авіабомбами. Окупанти били по об'єкту інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомийці.

"Коли поліцейські, рятувальники та медичні служби почали надавати екстрену допомогу пораненим, окупанти підступно скерували на місце обстрілу ударні дрони", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки загинули дві людини, ще шість людей поранені.

У ДСНС повідомляють, що внаслідок атаки РФ зайнялися СТО з понад 10 автомобілями. Також загорілись піддони на території приватного підприємства.

Атака РФ по Україні 5 травня - останні новини

Главред раніше писав, що в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Полтавську область ракетами і ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинуло 4 людей, ще 31 отримала травми різного ступеня тяжкості. Кілька тисяч абонентів залилишися без газу.

Крім того, в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Київ та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування у Вишгородському та Броварському районах Київщини. Станом на зараз відомо про трьох поранених.

Також армія РФ атакувала Дніпро та область. Виникли пожежі, є руйнування. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Поранень зазнали дві людини.

Інші новини:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред