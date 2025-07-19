Президент Азербайджану звернувся до українців: до чого він закликав

Алієв пригадав, що Баку ніколи не відмовлявся від своїх законних територій.

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Алієв зробив заяву про тимчасово окуповані території України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, president.az/ru

Ключові тези Алієва:

Україна не має миритися з окупацією

Азербайджан ніколи не відмовлявся від своїх територій

Президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що Україна не має миритися з окупацією своїх територій. Відповідна заява прозвучала після запитання українського журналіста Дмитра Гордона, який звернувся з проханням дати пораду Україні, частина територій якої, як донедавна і в Азербайджану, залишається під окупацією.

"Я мав можливість відповідати на питання представника України на одному із заходів кілька років тому. Приблизно таке ж було питання. І моя відповідь не відрізнятиметься від того, що я говорив тоді. І думаю, що це співзвучно і сподіванням українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію — ось це головна порада. Це те, що робили ми", — заявив Ільхам Алієв на III Шушинському глобальному медіафорумі. відео дня

Він провів паралель між ситуацією в Україні та конфліктом у Нагірному Карабаху та пригадав, що Рада Безпеки ООН ухвалила чотири резолюції з вимогою виводу вірменських сил із Нагірного Карабаху, але міжнародна спільнота не добилася результату.

Лідер Азербайджану додав, що за роки переговорного процесу він мав чимало зустрічей, де йому пропонували "змиритися з реаліями".

"Ну добре. Тоді ми вирішили, що ми створимо нові реалії, а потім ви будете з ними миритися", – зазначив Алієв.

Президент Азербайджану звернувся до українців - дивіться відео:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з РФ над ще одним обміном полоненими за домовленостями, досягнутими в Стамбулі. Кремлю запропонували провести зустріч наступного тижня.Також український лідер закликає Путіна "перестати ховатися".

Як писав Главред, у МВФ озвучили невтішний прогноз щодо термінів завершення війни в Україні.

Водночас Росія не має ресурсів і часу, щоб воювати проти України десятиліттями, вважає дипломат і нардеп Богдан Яременко. За його словами, РФ вичерпає економічні можливості до 2026–2027 років.

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Про персону: Дмитро Гордон Дмитро Ілліч Гордон - радянський і український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).

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