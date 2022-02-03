Туреччина відмовилася заморозити продаж зброї Україні

Зеленський, Ердоган / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписали угоду про розширення виробництва безпілотників в Україні. Таке рішення може викликати невдоволення Росії.

Як пише Bloomberg, Ердоган прагне розширити оборонні зв'язки з Україною, уникаючи при цьому серйозної напруги у відносинах з президентом РФ Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський відзначив, що ця угода суттєво розширить виробництво безпілотних літальних апаратів компанії "Байкар Макіна" в Україні.

"Це нові технології, нові робочі місця, зміцнення обороноздатності України", - сказав глава держави.

Офіційний візит Реджепа Таїпа Ердогана відбувся в той час, як інші лідери країн обходять Київ, щоб не посилювати військову агресію Росії.

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Вони намагаються знизити напругу за допомогою дипломатичних зусиль, незважаючи на те, що Москва постійно заперечує свою присутність на кордонах з Україною і плани нападу.

Тим часом, Путін у п'ятницю прибуде до Пекіна на відкриття зимових Олімпійських ігор, де також зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном.

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Китай і Росія "узгодили свої позиції" з питань, включаючи Україну, на переговорах у Пекіні в четвер між їхніми міністрами закордонних справ, йдеться в заяві МЗС Китаю.

Візит президента Туреччини в Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом 3 лютого прибув в Україну.

Після особистої зустрічі Ердогана і Зеленського почалася церемонія підписання низки угод між Україною і Туреччиною. Зокрема, підписано угоду про ЗВТ.

Ердоган заявив, що Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох країн (України і Росії - ред.)

"Ми із задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або технічних переговорів", - повідомив Ердоган.

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