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Туреччина готова продати Києву Байрактари попри гнів РФ - Bloomberg

3 лютого 2022, 12:43

Туреччина заявила, що не відмовиться від запланованих угод з Україною, зокрема і від можливого продажу додаткових бойових безпілотників.

Ердоган
В адміністрації Ердогана додали, що в турецько-українських відносинах "є щось більше, ніж експорт" / Reuters

Туреччина не планує відступати від запланованих угод з постачання зброї Україні. Зокрема, йдеться про подальший продаж безпілотників Києву.

З такою заявою виступив голова Управління зв'язків з громадськістю Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, передає Bloomberg.

"Військова співпраця між Анкарою та Києвом не призначена для того, щоби орієнтуватися на Росію і не буде порушено, щоби догодити їй", - сказав Алтун.

Він зазначив, що угоди про співпрацю, які Анкара підписує з Києвом, жодним чином "не пов'язані з поточною кризовою ситуацією". Алтун додав, що обидві країни хочуть збільшити обсяг торгівлі до 10 млрд доларів на рік.

"Експорт Туреччини в Україну майже подвоївся за п'ять років до 2,6 мільярда доларів минулого року, тоді як імпорт зріс до 4,4 мільярда доларів з 2,8 мільярда доларів за той же період", - пише видання.

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В адміністрації Ердогана додали, що в турецько-українських відносинах "є щось більше, ніж експорт".

"Для України безпілотні літальні апарати і турецьке партнерство мають життєво важливе значення для захисту її території від РФ. Туреччина, з іншого боку, бачить можливість спільного виробництва космічних ракет і передачі схожих за технологією двигунів, що є ключовим моментом для турецької оборонної промисловості", - додав Алтун.

Зазначимо, у четвер, 3 лютого, до Києва прибув президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган для переговорів стратегічного рівня на тлі загрози російського вторгнення в Україну. Крім того, Україна і Туреччина укладуть угоду про Зону вільної торгівлі. Підписання договору відбудеться на зустрічі Ердогана із Зеленським.

Раніше в пресслужбі турецького лідера заявили, що Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруженості у відносинах між РФ і Україною.

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