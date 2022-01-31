Виробництво Bayraktar і корвет України у Туреччині: у Міноборони оголосили про плани посилення ЗСУ

Україна споруджує бойовий корабель у Туреччині і має намір побудувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar - Резніков / УНІАН

Україна та Туреччина змогли встановити серйозні дружні стосунки. Київ вже будує на території турецької держави корвет. Планується будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar і створення навчального центру. У випадку з турецькими БПЛА можна казати про безпрецедентне надання технологій Києву з боку Анкари. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У інтерв'ю Lb.ua він розповів про те, що Київ та Анкара змогли створити дружні відносини на серйозному рівні. Завдяки цьому українська держава вже будує у Туреччині корвет і планує спорудити завод з виробництва безпілотників Bayraktar, а також створити навчальний центр.

"У Туреччині ми будуємо один корвет. І це стратегічна свідома дія. Туреччина - країна, яка також знаходиться в Чорному морі. Їй належить саме Босфор. І не забувайте про "байрактари". У нас безпрецедентно дружні відносини з Туреччиною. Ви знаєте про план будівництва заводу з виробництва "байрактарів" і навчального центру", - зазначив Резніков.

Також він додав, що в ситуації з турецькими БПЛА Bayraktar з Україною й зовсім практично ексклюзивно поділилися технологіями.

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"Будівництво корвета на турецьких кораблях - це елемент великої співдружності. Оскільки у випадку з "байрактаром" з нами безпрецедентно поділилися технологіями, яких ніхто в світі не отримав би", - підкреслив Олексій Резніков.читайте такожНавіть крутіше, ніж Bayraktar: Україна та Туреччина вироблятимуть БПЛА Anka з ударом по засобах ППО

Застосування армією України БПЛА на Донбасі

Збройні сили України 26 жовтня задіяли безпілотник Bayraktar під час російсько-українського військового конфлікту на Донбасі. Як повідомили в ООС, гібридні війська РФ обстріляли українські позиції з гаубиць Д-30 в районі Гранітного. Двоє українських військових отримали поранення. Один з них загинув. ЗСУ відкрили вогонь у відповідь по позиціях противника за наказом головнокомандувача військами генерала Залужного. В результаті контрудару було знищено ворожу гармату.

Командувач ООС Сергій Наєв заявив, що безпілотні літальні апарати Bayraktar розташовані не тільки на Донбасі, але й в північних і південних областях України. За його словами, ЗСУ готові використовувати бойові дрони в будь-який час доби і в бойових умовах.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що українська армія використовувала Bayraktar для захисту територіальної цілісності та суверенітету держави. Київ не проводить наступ на Донбас і відповідає противнику згідно з режимом припинення вогню в рамках діючих домовленостей.

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