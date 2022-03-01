У Європейському суді з прав людини наказали РФ зупинити бомбардування мирного населення

Це порушує базові людські правила.
У Європейському суді з прав людини закликали Російську Федерацію припинити бомбардування мирного населення на території України.
У ЄСПЛ заявили, що військові дії, які почалися 24 лютого в різних частинах України, створюють загрози порушенню конвенційних прав цивільного населення. Текст цього рішення опублікований в "Європейській правді".
"З метою запобігання таких порушень і відповідно до статті 39 Регламенту суд виносить, в інтересах сторін і належного ведення розгляду наказати уряду Росії утримуватися від військових нападів на цивільне населення і цивільні об'єкти, в тому числі житлові приміщення, автомобілі екстрених служб та інші особливо охоронювані цивільні об'єкти, такі як школи і лікарні, а також негайно забезпечити безпеку медичних установ, особового складу та аварійно-рятувальних служб в межах атакованої або обложеної російськими військами території", - заявили в ЄСПЛ.
28 лютого Україна звернулася до суду з прав людини про введення даних заходів, згідно з правилом 39, яке дозволяє видати наказ Суду для будь-якого учасника Європейської конвенції з прав людини на час розгляду по суті скарги про порушення цієї Конвенції. Наказ суду є обов'язковим для виконання.
Раніше російські окупанти обстріляли Харків з РСЗВ "Град", завдаючи шкоди інфраструктурі.
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