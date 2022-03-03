Рашисти розбомбили житлові будинки в Ізюмі: шестеро загиблих, серед них діти

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У середу ввечері, 3 березня, авіація російських окупантів завдала удару по мирному населенню міста Ізюм Харківської області.

В результаті є жертви, повідомив заступник мера міста Вадим Мацокін.

Він розповів про те, що російські бомби впали на багатоповерхівку і приватний будинок.

За оновленими даними, загинули 6 осіб, які перебували в приватному будинку. Серед них - двоє дітей.

Кількість поранених уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли потужні вибухи в районі залізничного вокзалу.