Рашисти розбомбили житлові будинки в Ізюмі: шестеро загиблих, серед них діти

Російські бомби впали на багатоповерхівку і приватний будинок.
У середу ввечері, 3 березня, авіація російських окупантів завдала удару по мирному населенню міста Ізюм Харківської області.
В результаті є жертви, повідомив заступник мера міста Вадим Мацокін.
Він розповів про те, що російські бомби впали на багатоповерхівку і приватний будинок.
За оновленими даними, загинули 6 осіб, які перебували в приватному будинку. Серед них - двоє дітей.
Кількість поранених уточнюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли потужні вибухи в районі залізничного вокзалу.
Автор: Олексій Тесля