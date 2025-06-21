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Трамп зробив різку заяву про оборону НАТО і висунув вимогу

Андрій Ганчук
21 червня 2025, 19:24оновлено 21 червня, 20:32
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Трамп закликав Альянс "розібратися" з Іспанією і розкритикував Канаду.
Трамп, НАТО
США не повинні виділяти 5% від ВВП на НАТО - Трамп / Главред

Коротко:

  • Трамп вимагає, щоб усі країни НАТО виділяли на оборону 5% ВВП
  • Трамп різко розкритикував Іспанію і Канаду

Країни НАТО повинні виділяти 5% свого ВВП на оборону, а Сполучені Штати стільки платити не повинні. Альянсу слід "розібратися" з Іспанією, яка критикує такі витрати. Мало завжди платила й Канада, адже Оттава вважає, що американці захищатимуть канадців безкоштовно. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Politico, він сказав про те, що всі країни НАТО повинні виділяти 5% від свого ВВП на фінансування оборони, але на США це не поширюється.

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"Я не думаю, що ми (США) повинні (виділяти 5%) Але вважаю, що країни НАТО повинні, і це точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні (виділяти такий відсоток), а от країни НАТО - так", - каже Трамп.

Крім того, журналісти поцікавилися, що думає Трамп про Іспанію, яка публічно виступила проти такої вимоги. У відповідь він сказав "НАТО (з нею, - ред.) має розібратися"

"Іспанія завжди виділяла дуже мало. Так завжди було - вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки і всі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами", - вважає американський президент.

Також політик розкритикував і Канаду.

"Знаєте, хто ще платив найменше? Країна, відома як Канада. Тому що Канада говорила: "Навіщо платити, якщо Сполучені Штати і так захистять нас безкоштовно?" - наголосив Дональд Трамп.

Трамп зробив різку заяву про оборону НАТО і висунув вимогу
Які у країн НАТО витрати на оборону / Інфографіка: Главред

Саміт НАТО в Гаазі - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не впевнений у своїй поїздці на саміт НАТО, який відбудеться 24-26 червня в Гаазі.

"По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж імовірність велика. Насправді, вирішу напередодні", - процитували Зеленського журналісти Суспільне.

На саміті в Гаазі Альянс має підтвердити незмінність курсу на вступ України до НАТО, вважає нардеп, голова постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Київ сподівається почути конкретику від країн-союзників.

США тиснуть на НАТО, щоб згадка про Україну в комюніке за підсумками саміту була обмеженою, пише Newsweek. Представники Вашингтона нібито хочуть, щоб у документі не була чітко прописана підтримка Києва з боку блоку.

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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