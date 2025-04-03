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"НАТО вже не існує": експерт розповів про новий Альянс на чолі з Україною

Руслана Заклінська
3 квітня 2025, 19:25
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Франція та Велика Британія вже розробляють сценарії створення нового НАТО, заявив Тарас Загородній.
'НАТО вже не існує': експерт розповів про новий Альянс на чолі з Україною
Українська армія - ключ до нового НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Ключові тези Загороднього:

  • НАТО, ймовірно, більше не існує в його звичному вигляді
  • У Європі побоюються, що США не підтримають Альянс у разі нападу Росії
  • Франція та Велика Британія розглядають варіанти створення нового союзу

НАТО не існує в його звичному вигляді, на чолі нового союзу може стати Україна. У Східній Європі є побоювання, що США не підтримають Північноатлантичний альянс у разі нападу Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

"Найімовірніше, НАТО вже не існує в його звичному вигляді. Адже у всіх, особливо у Східній Європі, є підозри, що в разі нападу Росії на одну з країн Альянсу США не підтримуватимуть НАТО, і 5 ст. Статуту НАТО не запрацює. Це показують і опитування, і позиція нинішнього керівництва Сполучених Штатів Америки", - зазначив він.

Загородній пояснив, що США зацікавлені в тому, щоб європейські країни брали на себе більше відповідальності за свою безпеку. Однак, цей процес має певний нюанс: Вашингтон хотів би, щоб європейці не тільки збільшили свої оборонні витрати, а й закуповували більше американської зброї. Це дозволило б США скоротити військовий контингент на європейському континенті, зберігаючи при цьому контрольний пакет НАТО.

"Pараз США своїми діями підштовхують європейців до світлої та прогресивної думки: навіщо взагалі Європі американська зброя? Після того, як Вашингтон без пояснень і видимих конкретних причин на певний час перекрив постачання озброєння Україні, у багатьох виникли запитання: по-перше, що буде, якщо американська зброя не буде стріляти у бік Росії; по-друге, навіщо тоді американська зброя потрібна, якщо вона не стрілятиме в бік Росії; по-третє, навіщо американська зброя, якщо вона так дорого коштує; по-четверте, за теперішньої ситуації краще перейти на озброєння власного виробництва, тож чому б цього не зробити", - додав експерт.

За його словами, Франція активно пропонує власне озброєння, наприклад, винищувачі Rafale, прагнучи створити замкнутий військово-промисловий комплекс. Водночас з'явилися розмови про заміну американських винищувачів F-35.

Крім цього, як зауважив Загородній, війна в Україні також довела, що можна обходитися без надзвичайно дорогих видів зброї. Як приклад — використання F-16, які, завдяки сучасним радарним системам та зброї, здатні ефективно діяти в сучасних умовах війни. Також було продемонстровано, що знищення літаків можливе не лише за допомогою ракет, а й за допомогою дешевших дронів, що коштують лише кілька тисяч доларів. Така практика поставила під сумнів доцільність використання дорогих винищувачів, коли дешевші дрони можуть виконати аналогічні завдання.

"Цей клубок питань привів до висновку, що американці явно перегинають палицю щодо Європи. Так, США хотіли б, щоб європейці більше витрачали гроші на оборону, але – щоб гроші ці йшли на закупівлю американського озброєння. Тоді б США нібито пішли з Європи, але насправді ні", - додав Загородній.

Експерт наголосив, що Франція та Велика Британія, враховуючи ситуацію в Україні, вже розробляють сценарії створення нового НАТО. Для них велике значення має українська армія, адже вона має бойовий досвід і може замінити американські технології в багатьох аспектах.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній спрогнозував майбутнє НАТО, розповів про "нове НАТО" і роль України в ньому:

Вихід США з НАТО - новини за темою

Нагадаємо, за півтора місяці президентства Дональда Трампа довіра до США серед європейських партнерів була серйозно підірвана, заявив політичний експерт Тарас Загородній.

Проте державний секретар Марко Рубіо заявив, що США не мають намірів виходити з НАТО. Він підкреслив, що загибель чотирьох американських солдатів на навчаннях у Литві підтверджує присутність США в Альянсі.

Як повідомляв Главред, Загородній вважає, що без лідерства США в НАТО, Україна може стати новим лідером Альянсу. За його словами, саме Україна наразі фактично виконує роль 5 статті НАТО, доводячи, що Росію можна перемогти.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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