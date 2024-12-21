Україні передадуть $1,1 мільярда: МВФ схвалив новий транш – деталі

Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США.

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МВФ схвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

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У МВФ завершили 6-й перегляд програми розширеного фінансування для України

Було схвалено виділення нашій державі нового траншу у розмірі 1,1 млрд доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України і схвалила виділення нового траншу у розмірі 1,1 млрд доларів.

Про це повідомили у МВФ та Міністерстві фінансів України. Зазначається, що транш Україна отримає вже найближчим часом.

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"За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США вже найближчим часом. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

У МВФ зазначили, що, попри складні умови, економіка України демонструє стійкість. Зазначається, що були виконані усі критерії ефективності й структурні контрольні показники, які були заплановані на кінець вересня.

У той же час в МВФ наголосили на необхідності зберегти темпи реформ, зокрема у сфері мобілізації внутрішніх доходів, для макроекономічної стабільності та відновлення фіскальної стійкості.

"Економіка залишається стійкою, що відображає здатність домогосподарств і компаній до адаптації, однак ризики зростають через удари по енергетичній інфраструктурі та напруження на ринку праці. Планування на випадок непередбачуваних обставин має ключове значення для своєчасного реагування", – сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Вона наголосила, що ключове значення для подальшої стабільності економіки матиме суворе виконання ухваленого держбюджету-2025. Також вона додала, що Україні потрібно продовжувати прогрес у мобілізації внутрішніх доходів, щоб задовільнити пріоритетні потреби у видатках і відновлення фіскальної стійкості.

Допомога Україні від МВФ – останні новини

Раніше Bloomberg повідомляв, що МВФ вимагає від України послабити гривню і підвищити податки. МВФ планує спонукати центральний банк України девальвувати гривню швидшими темпами і пом'якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції.

Також раніше Главред повідомляв, що Україна отримала понад $1 мільярд від МВФ – стало відомо, куди підуть гроші. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже повідомив, куди будуть спрямовані кошти.

Нагадаємо, директор МВФ зробив важливу заяву і назвав головну загрозу для України у 2025 році. Креммер сподівається, що українці зможуть залишитись в Україні.

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Що таке МВФ? Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

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