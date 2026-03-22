Трамп висунув Ірану жорсткий ультиматум: що негайно вимагають у Вашингтоні

Ця заява стала одним із найжорсткіших ультиматумів Вашингтона на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузської протоки

Президент США Дональд Трамп оприлюднив один із найжорсткіших ультиматумів за час ескалації навколо Ормузької протоки, заявивши, що Іран має протягом 48 годин повністю відновити безпечний прохід суден. У разі невиконання вимоги Вашингтон готовий завдати ударів по ключових іранських електростанціях.

"Якщо Іран не повністю відкриє, без будь-яких загроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин від цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару й знищать їхні електростанції, починаючи з найбільшої. Дякую за увагу до цього питання", - написав Трамп у своїх соцмережах.

За словами американського президента, ситуація в Ормузькій протоці є критичною, а будь-які спроби Ірану блокувати міжнародне судноплавство становлять "неприйнятний ризик" для глобальної економіки.

Ультиматум пролунав на тлі триваючого конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, а також загострення навколо стратегічного маршруту, через який проходить значна частина світових поставок нафти та зрідженого газу. Іран фактично обмежив рух у протоці, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.

На тлі ринкової турбулентності адміністрація Трампа тимчасово послабила санкційні обмеження на частину іранської нафти, яка вже перебуває в морі, щоб зменшити тиск на глобальний ринок.

Експерти попереджають, що реалізація американських погроз може призвести до масштабної ескалації в регіоні та поставити під удар світові енергетичні ланцюги.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія намагалася запропонувати Сполученим Штатам обмін, пов’язаний із розвідувальною інформацією, однак ця ініціатива не була підтримана. За інформацією джерел, Москва заявляла про готовність припинити передачу розвідданих Ірану в обмін на відмову США від аналогічної співпраці з Україною.

Водночас Україна зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні ситуації на Близькому Сході. Зокрема, українські військові діляться власним досвідом із країнами Перської затоки, зазначив президент Володимир Зеленський.

Тим часом США активізували перекидання сил у регіон. Тисячі морських піхотинців і десантні кораблі спрямовують на Близький Схід для посилення угруповання, задіяного у війні проти Ірану. За даними американських чиновників, десантна група на чолі з кораблем USS Boxer разом із 11-м експедиційним підрозділом морської піхоти вирушила із Західного узбережжя раніше запланованого терміну. До її складу також входять кораблі USS Portland і USS Comstock.

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

