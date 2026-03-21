Згортання операції проти Ірану: Трамп назвав терміни і попередив союзників

Юрій Берендій
21 березня 2026, 13:05
США наближаються до досягнення ключових цілей у протистоянні з Іраном і розглядають можливість згортання операції на Близькому Сході, сказав Трамп.
Згортання операції проти Ірану: Трамп назвав терміни і попередив союзників
Трамп назвав терміни завершення війни і попередив союзників / Колаж: Главред, фото: pixabay, Офіс президента України

  • Трамп розкрив цілі операції США проти Ірану
  • Президент США попередив, що його країна не буде захищати Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що контроль і безпеку Ормузької протоки мають забезпечувати ті країни, які нею користуються. Водночас він повідомив про готовність США згорнути військову операцію на Близькому Сході. Про це глава Білого дому написав у дописі в соцмережі Truth Social.

"Ми вже дуже близько підійшли до досягнення наших цілей, і зараз розглядаємо можливість згортання наших масштабних військових операцій на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану", - вказав він.

Серед основних цілей протистояння з Іраном Трамп назвав повне знищення ракетного потенціалу та пускових установок, ліквідацію оборонно-промислової бази, нейтралізацію військово-морських і повітряних сил разом із системами ППО, а також недопущення наближення Ірану до створення ядерної зброї із збереженням готовності США швидко реагувати на будь-яку загрозу.

"Забезпечувати захист на найвищому рівні наших союзників на Близькому Сході, включаючи Ізраїль, Саудівську Аравію, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт та інші країни. Протоку Ормуз доведеться охороняти та контролювати, за необхідності, іншим країнам, які нею користуються — Сполучені Штати цього не роблять!", - сказав він.

Він також зазначив, що у разі звернення інші держави можуть отримати допомогу США щодо забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, однак, на його думку, після усунення іранської загрози така підтримка може й не знадобитися, а сама операція для цих країн не буде складною.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія намагалася запропонувати Сполученим Штатам обмін, пов’язаний із розвідувальною інформацією, однак ця ініціатива не була підтримана. За інформацією джерел, Москва заявляла про готовність припинити передачу розвідданих Ірану в обмін на відмову США від аналогічної співпраці з Україною.

Водночас Україна зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні ситуації на Близькому Сході. Зокрема, українські військові діляться власним досвідом із країнами Перської затоки, зазначив президент Володимир Зеленський.

Тим часом США активізували перекидання сил у регіон. Тисячі морських піхотинців і десантні кораблі спрямовують на Близький Схід для посилення угруповання, задіяного у війні проти Ірану. За даними американських чиновників, десантна група на чолі з кораблем USS Boxer разом із 11-м експедиційним підрозділом морської піхоти вирушила із Західного узбережжя раніше запланованого терміну. До її складу також входять кораблі USS Portland і USS Comstock.

Згортання операції проти Ірану: Трамп назвав терміни і попередив союзників

