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Трамп вводить мито у 25% на товари: які країни під загрозою

Ангеліна Підвисоцька
27 лютого 2025, 02:15
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Європа незадоволена рішенням президента США щодо запровадження мита.
Трамп вводить мито у 25% на товари: які країни під загрозою
Трамп вводить мито у 25% на товари з Європи / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

Президент США Дональд Трамп хоче запровадити мито на імпорт з ЄС у розмірі 25%. Про це повідомляє Financial Times.

"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його дуже скоро. Загалом це буде 25 відсотків, і це стосуватиметься як автомобілів, так і всього іншого", – сказав Трамп.

Зазначається, що таке рішення Трампа може призвести до широкої трансатлантичної торговельної війни. Вона може завдати великої шкоди дипломатичним зв'язкам між союзниками.

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Водночас у Єврокомісії прокоментували рішення Трампа. Там зазначили, що ЄС "рішуче і негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної та справедливої торгівлі".

Слід зазначити, що таке ж мито Трамп хоче запровадили на товари з країн-сусідів - Канади та Мексики.

Участь Європи в закінченні війни в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, після розмови Трампа з Путіним у Парижі на саміті екстрено зустрілися європейські лідери. За даними ЗМІ, на зустрічі були присутні лідери Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Данії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Євроради Антоніо Коста і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Сталося це на тлі того, як схоже, що лідер США вирішив запустити переговори щодо завершення війни в Україні без участі Євросоюзу. На думку президента України, Вашингтон прагне швидко укласти якусь "мирну угоду".

Після саміту президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови обговорювали глобальну ситуацію та гарантії безпеки для української держави.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова ввести війська в Україну для забезпечення мирних угод. Він висловив переконання, що безпека України допомагає гарантувати безпеку Великої Британії.

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