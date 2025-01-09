'Найбільша кількість жертв за останні 2 роки': Місія ООН про удар по Запоріжжю

Планерні авіабомби стали однією з найбільших загроз для цивільних у містах уздовж лінії фронту.

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Росія атакувала Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

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Кількість загиблих і поранених унаслідок обстрілу Запоріжжя стала найбільшою за останні два роки

РФ атакувала Запоріжжя в годину пік

Планерні авіабомби стали однією з найбільших загроз для цивільних

Атака по Запоріжжю, яку російська окупаційна армія здійснила 8 січня, призвела до найбільшої кількості жертв серед цивільних за останні два роки. Про це заявила місія ООН.

Як зауважує місія ООН, кількість загиблих і поранених унаслідок обстрілу Запоріжжя 8 січня стала найбільшою, зафіксованою організацією, після атаки на житловий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року, та є найсмертоноснішою після атаки на супермаркет у Костянтинівці на Донеччині 9 серпня 2024 року.

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В ООН звернули увагу, що росіяни завдали удару по Запоріжжю в другій половині дня, коли багато працівників залишали підприємство після робочої зміни.

Відомо, що внаслідок удару по Запоріжжю є багато жертв, серед яких були як працівники підприємства, так і перехожі, загинули або отримали поранення, перебуваючи на вулиці або в громадському транспорті за межами об’єкта.

"Планерні авіабомби стали однією з найбільших загроз для цивільних осіб в містах уздовж лінії фронту. Вони також є однією з головних причин того, що кількість загиблих та поранених у 2024 році зросла на 30 відсотків порівняно з 2023 роком", – заявила голова ММАЛУ Даніель Белль.

Згідно з даними Місії ООН, на авіабомби припадає 360 загиблих та 1 861 поранений в 2024 році, що втричі перевищує кількість загиблих і вшестеро кількість поранених у порівнянні з 2023 роком.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Запоріжжю - що відомо

Як писав Главред, 8 січня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російський удар по місту підтвердив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами РФ атакувала промислову інфраструктуру.

Згодом президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і закликав союзників посилити тиск на Росію для припинення терору. Він наголосив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.

Станом на 9 січня за допомогою до лікарів звернулось 122 людини. За даними голови Запорізької ОВА, серед поранених через ворожу атаку 13-річна дівчинка. Вона у лікарні. Медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості.

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Що відомо про Моніторингову місію ООН? Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) — тимчасово створений підрозділ ООН, який був розгорнутий у березні 2014 року на запрошення Уряду України у світлі стрімкого погіршення ситуації з правами людини в Криму та в інших регіонах України. З 24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація почала збройний напад на Україну, Місія уважно стежить за впливом російської агресії на права людини по всій країні.

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