Трамп може посилити тиск на Україну: Жданов про найгірший сценарій переговорів

Дональд Трамп навряд чи піде на введення додаткових санкцій проти Росії, вважає Олег Жданов.

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/ Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, Президент Росії

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Трамп навряд чи піде на введення додаткових санкцій проти РФ

Трамп може сприймати поступки України як слабкість

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання ймовірності введення США нових обмежувальних заходів проти країни-агресора РФ.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Дональд Трамп навряд чи піде на введення додаткових санкцій проти Росії.

"Трамп же сказав про це чітко і ясно. Він сказав, що не хоче і не буде вводити санкції проти Російської Федерації", - нагадав експерт.

Водночас він не виключає, що наступний раунд переговорів між США і РФ може полягати безпосередньо в тиску на Україну.

"Трамп діє точно так само, як Путін. Кажуть, що Путін - його кумир, і Трамп хоче організувати у Штатах точно таку саму безроздільну владу, як у Путіна в Росії. А Путін же завжди будь-який компроміс і будь-яку поступку сприймає як слабкість, як програш. Я боюся, щоб цього не зробив Трамп, щоб він не почав сприймати наші поступки як слабкість і не продовжив тиск на наше керівництво - мовляв, ви ж уже поступилися і погодилися на перемир'я, давайте поступайтеся ще в чомусь, щоб Путін погодився", - упевнений співрозмовник.

Він також зазначив, що диктатор РФ буде просто продовжувати стояти на своїх вимогах.

"До речі, треба віддати йому належне, Путін у своїй риториці твердий як кремінь і ні на йоту не змінив своїх вимог щодо нашої країни. Жодна вимога не змінилася: як у лютому 2022-го він оголосив мету "СВО", так на сьогоднішній день він і стоїть на тих самих позиціях, на тих самих вимогах", - додав Жданов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олега Жданова:

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Трампа зробили заяви за підсумками переговорів із Путіним. Дональд Трамп очікує завершення війни в Україні "протягом тижнів", сказав Стів Віткофф.

Як повідомляв Главред, раніше делегації України і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться безпосередньо сказати Трампу "ні".

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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