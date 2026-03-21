Трамп може зруйнувати НАТО: оприлюднено ймовірні терміни розпаду Альянсу

Дональд Трамп зосереджений на інших питаннях, але до теми НАТО він ще повернеться, вважає Віктор Андрусів.

Важливе із заяв Андрусіва:

Трамп може порушити питання про доцільність подальшого існування НАТО

США не будуть наполягати на цьому питанні до завершення активної фази війни в Ірані

Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів прокоментував питання про те, що американський президент Дональд Трамп своїми заявами робить кроки до можливого політичного виходу США з НАТО.

"Насправді Трамп і раніше хотів це зробити. І, відверто кажучи, європейці своєю неспроможністю значною мірою йому в цьому підіграли. Зараз він зосереджений на інших питаннях, але, думаю, до теми НАТО ще повернеться", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

При цьому експерт не виключає, що з огляду на позицію окремих країн, таких як Іспанія, він може порушити питання про доцільність подальшого існування альянсу в нинішньому форматі та перебування в ньому Сполучених Штатів.

"Втім, я не думаю, що він робитиме це до завершення активної фази війни в Ірані. Ймовірно, вже після цього, використовуючи результати цієї війни, він перейде до питання існування НАТО в цілому", - додав Андрусів.

Як писав Главред, Росія передислокує свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду про завершення війни. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він закликав Європу проявити солідарність з країнами східного флангу НАТО і виділити більше коштів на оборону в прифронтових державах.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може стати наступною ціллю Росії, тому країнам-членам варто вже зараз готуватися до подальшого можливого загострення.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. Він зазначив, що Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося.

Про персону: Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

