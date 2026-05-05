Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар та євро раптово обвалилися: з'явився новий курс валют на 6 травня

Інна Ковенько
5 травня 2026, 15:39
НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 6 травня.
Курс валют на 6 травня
Курс валют на 6 травня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 6 травня
  • Наскільки подешевшав євро
  • Який курс злотого втановлено на 6 травня

На середу, 6 травня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро значно послабили свої позиції відносно української валюти. А от курс злотого не змінився порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 6 травня

На середу офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,96 гривні за долар. Таким чином долар послабив свої позиції щодо гривні на 4 копійки порівняно з попереднім днем.

відео дня

Курс євро на 6 травня

Курс євро також продемонстрував спад. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,39 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 6 копійкок.

Курс злотого на 6 травня

Курс злотого залишився незмінним. На середу НБУ встановив офіційний курс польського злотого на рівні 12,08 гривень за злотий.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, за оцінкою незалежного експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Крім того, керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс долара курс євро курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

16:50Аналітика
"Перемир'я" з погрозами від РФ та пропозиція тиші від Укрїни: чи буде припинення вогню та коли

"Перемир'я" з погрозами від РФ та пропозиція тиші від Укрїни: чи буде припинення вогню та коли

16:09Війна
Долар та євро раптово обвалилися: з'явився новий курс валют на 6 травня

Долар та євро раптово обвалилися: з'явився новий курс валют на 6 травня

15:39Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Петра і Павла у 2026 році перенесли: дати за новим і старим стилем

Петра і Павла у 2026 році перенесли: дати за новим і старим стилем

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Дім подає знак: які побутові дрібниці вважаються попередженням про небезпеку

Дім подає знак: які побутові дрібниці вважаються попередженням про небезпеку

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунт

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунт

"Людину обробили": психічний стан Ані Лорак налякав росіян

"Людину обробили": психічний стан Ані Лорак налякав росіян

Останні новини

16:50

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

16:47

На Полтавщині спека не спаде: синоптики назвали максимальну температуру

16:44

Чи вистачить потужності сонячних панелей для всього будинку: що важливо знати

16:41

Політику у сфері азартних ігор можуть передати Мінфіну: у законопроєкті з'явилася правка

16:34

Гороскоп на завтра, 6 травня: Ракам - приємні новини, Терезам - розваги

Між США та Україною є стабілізація у питанні санкцій, Київ відповідає ударами по РФ - ВласюкМіж США та Україною є стабілізація у питанні санкцій, Київ відповідає ударами по РФ - Власюк
16:34

Коли та чому українці почали їсти сало: історія тягнеться крізь тисячоліттяВідео

16:24

Чим вразив Met Gala 2026: повернення Бейонсе, "Летючий голландець" і мильна операВідео

16:09

"Перемир'я" з погрозами від РФ та пропозиція тиші від Укрїни: чи буде припинення вогню та колиФото

15:44

Військовий пілот здійснив "подорож у часі": що він побачив

Реклама
15:41

"Докласти 100% зусиль": чиновник пояснив, як Україна посилює тиск на РФ

15:39

Яким людям судилося бути багатими: відповідь захована у даті народження

15:39

Долар та євро раптово обвалилися: з'явився новий курс валют на 6 травня

15:23

Вдарить літня спека до +30: стала відома дата, коли на Рівненщині різко потепліє

15:13

Привітання з Днем матері — теплі побажання та гарні картинки

14:55

РФ не може зробити запас дронів і запускає їх фактично "з конвеєра": яка причина

14:52

Як авто проїдуть перехрестя: лише половина водіїв дає правильну відповідьВідео

14:50

Шикарні котлети без м'яса і яєць: рецепт простіше простого

14:28

"Фантастичний період: 45-річна Вітвіцька показала вагітний животик

14:25

Птах "дав знак" чоловікові, і той через кілька днів став мільйонером

14:21

Україну після спеки різко накриють грози: синоптик сказала, коли зміниться погода

Реклама
14:01

"Увінчаний лавром": яке старовинне українське імʼя знову повертається в моду

13:59

Яєчня, як у ресторані, лише за 90 секунд: що потрібно додати у сковорідкуВідео

13:48

"Мені подобається Зеленський": Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні

13:21

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаюВідео

13:21

Без палиці та чоловіка: Пугачова несподівано вийшла в люди й вразила своїм виглядом

13:10

Ракети подолали понад 1500 км: Зеленський показав, як запускали "Фламінго" по РФ

13:09

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та колиВідео

12:59

Вартість оцінюють у мільйон: жінка під час прогулянки натрапила на скарб

12:42

Які фрукти варто їсти щодня: простий гід для всієї родини новини компанії

12:40

"Ми не зайдемо у Слов'янськ": в РФ почали говорити про поразку у війні

12:22

Ковдра та подушки знову стануть свіжими без прання: який простий метод допоможе

12:09

Китайський гороскоп на завтра, 6 травня: Свиням — гнів, Драконам — меланхолія

11:46

"Є чітке підтвердження": Зеленський розкрив правду про втрати армії РФ

11:43

Що не можна садити поруч із полуницею: перелік рослин, які "знищують" урожайВідео

11:36

"Негайне розлучення": жінка розповіла про огидну звичку чоловіка

11:14

Магазин та сервіс AKS: обирайте найкращу електроніку та запчастини в одному місці новини компанії

11:12

"Назвала чоловічим органом": відома ведуча образилася на Лесю НікітюкВідео

11:04

У Німеччині закликали країни ЄС якнайшвидше переймати військовий досвід України

10:46

Як правильно одягати малюка при температурі +20 градусів - універсальний лайфхак

10:40

Більшість робить помилку: у якій воді варити картоплю - в холодній чи гарячій

Реклама
10:14

Український "Фламінго" завдав удару по військовому заводу в РФ: потужна пожежа в Чебоксарах

10:01

"Попрощався назавжди": Потап залишив останнє послання Насті Каменських

09:56

Чи дійсно окупанти досягли околиць Костянтинівки: в ISW розкрили ситуацію

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 травня (оновлюється)

09:24

На Одесу чекає літнє тепло: синоптики розповіли, коли очікувати температури до +25°

09:20

Підступний ракетний удар РФ просто по рятувальниках: є загиблі та багато пораненихФото

08:56

5 травня все зміниться: три знаки зодіаку нарешті побачать світло в майбутньому

08:45

Вартові пам’яті та надії: Блаженніший Митрополит Епіфаній нагородив колектив ПФ "Петро Великий" та її керівницю Аллу Ландар новини компанії

08:29

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

5 загиблих і понад 30 поранених: РФ вгатила балістикою та дронами по Полтавщині

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти