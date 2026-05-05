Долар та євро раптово обвалилися: з'явився новий курс валют на 6 травня

НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 6 травня.

Курс валют на 6 травня

На середу, 6 травня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро значно послабили свої позиції відносно української валюти. А от курс злотого не змінився порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 6 травня

На середу офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,96 гривні за долар. Таким чином долар послабив свої позиції щодо гривні на 4 копійки порівняно з попереднім днем.

Курс євро на 6 травня

Курс євро також продемонстрував спад. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,39 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 6 копійкок.

Курс злотого на 6 травня

Курс злотого залишився незмінним. На середу НБУ встановив офіційний курс польського злотого на рівні 12,08 гривень за злотий.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Як раніше повідомляв Главред, за оцінкою незалежного експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Крім того, керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

