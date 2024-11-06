'Захоплення Херсону та Запоріжжя': якими будуть вимоги РФ на переговорах з Трампом

Ті вимоги Путіна, які він висуватиме на переговорах за участі Трампа, є неприйнятними для України.

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Путін буде висувати свої вимоги на переговорах / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Основне зі статті:

РФ висуне свої умови на переговорах з Трампом

Путін виступатиме проти вступу України в НАТО

Ймовірно, у Москви будуть свої вимоги в будь-яких переговорах, які стосуватимуться України за посередництва Дональда Трампа. Про це пише The Guardian.

У виданні йдеться, що з 2022 року Росія частково анексувала чотири українські області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

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"Росія контролює майже всю Луганську область, але має лише частковий контроль над трьома іншими. Путін, швидше за все, вимагатиме їх передачі, це означатиме, що Україна має поступитися ще ключовими містами, включаючи Запоріжжя та Херсон.", - пишуть у ЗМІ.

Також автори підкреслюють, окрім вищеперерахованих умов Путін може вимагати репарації за збитки, завдані окупованому Росією Донбасу.

Крім територіальних поступок, Путін, як зазвичай, буде проти вступу України в НАТО.

У виданні підкреслили, що всі ці вимоги були б неприйнятними для Києва та українців.

Вибори у США / Інфографіка: Главред

"Гардіан "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Вибори в США - новини за темою

Нагадаємо, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Олександр Мережко дотримується поміркованого оптимізму, зазначаючи, що у разі президентства Трампа Києву необхідно буде переглянути свій підхід. За його словами, президентство Трампа не буде поганим для України - можливо, важким, складним, але не обов'язково поганим.

Водночас раніше Главред писав, що в Брюсселі шириться думка, що перемога Дональда Трампа на виборах у США стане своєрідним "шоком" для ЄС, який стимулює об'єднання дій щодо підтримки України та змусить Європу взяти на себе більшу частку тягаря війни.

Автори CNN зазначають, що під час передвиборчої кампанії Трамп і його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс ставили під серйозний сумнів продовження прихильності США Києву, оскільки розв'язана Росією війна тягнеться вже майже три роки. На тлі цього США можуть скоротити допомогу Україні після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента.

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