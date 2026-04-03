Конгрес як пастка для Трампа: чи приведуть результати виборів до імпічменту

Руслан Іваненко
3 квітня 2026, 01:59
Вибори до Конгресу США можуть спровокувати процедуру імпічменту та нові політичні розслідування проти Трампа.
  • Масові протести No Kings пройшли у всіх 50 штатах США
  • Демонстрації показали широке громадянське невдоволення політикою Трампа
  • Результати виборів до Конгресу можуть змінити баланс влади у США

У Сполучених Штатах Америки відбулися масштабні акції протесту проти політики президента Дональда Трампа під назвою No Kings ("Ніяких королів"). Мітинги пройшли в усіх 50 штатах та тисячах міст, демонструючи широку підтримку громадянського невдоволення.

Вибори до Конгресу та їх наслідки

Як розповів Главреду політолог Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", результати виборів до Конгресу можуть спровокувати "дуже цікаві події", що безпосередньо вплинуть на Трампа та політичну ситуацію у США.

Якщо республіканці втратять контроль над обома палатами, це обмежить законодавчі повноваження президента, зокрема у бюджетній сфері. Торік вже спостерігалося зависання ухвалення бюджету через нестачу голосів серед республіканців, а демократи, контролюючи обидві палати, зможуть блокувати пропозиції Трампа.

Можливий імпічмент та причин

Контроль демократів відкриває шлях до процедури імпічменту.

"Навіть якщо демократи контролюватимуть лише одну палату, наприклад Палату представників, вони зможуть ініціювати розслідування проти президента", – зазначає Фесенко.

Потенційні приводи для імпічменту включають зловживання повноваженнями, ігнорування рішень Конгресу та Верховного суду, порушення у військових або зовнішньополітичних діях, а також можливу причетність до скандалу з "файлами Епштейна".

Фесенко додає: "Навіть початок або затягування військових дій проти Ірану може стати приводом для розслідування, адже президенту доведеться отримувати згоду Конгресу на продовження операцій".

Які війни "зупинив" Трамп, які розпочав / Інфографіка: Главред

Переломний момент для Трампа та США

Наразі критичним сценарієм вважають дострокове завершення правління Трампа через імпічмент. Також існує ризик узурпації влади у разі програшу на виборах і спроби оскарження результатів.

Таким чином, цьогорічні вибори до Конгресу США можуть стати переломним моментом для політичної кар’єри Трампа та стабільності країни.

Чому війна в Ірані може стати проблемою для Росії — думка експерта

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко переконаний, що Москва навряд чи зможе надати Тегерану серйозну військову допомогу. За його словами, Росія вже витрачає значні ресурси на власну безпеку, і підтримка Ірану могла б послабити її обороноздатність.

Дипломат також зазначає, що у разі ескалації конфлікту Іран може залишитися без суттєвої міжнародної підтримки, а удари США можуть бути потужними та спричинити масштабні руйнування.

Політика США щодо України - новини за темою

як раніше повідомляв Главред, мирний процес між Україною та Росією за посередництва США наразі перебуває у глухому куті. Зосередження Вашингтона на конфлікті з Іраном призвело до затримок у переговорах і поставках критично важливого озброєння для ЗСУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Крім того, президент США Дональд Трамп різко розкритикував політику попередньої адміністрації щодо України та заявив, що Вашингтон більше не надає безоплатну військову допомогу. Натомість, за його словами, США продають боєприпаси, за які платить ЄС. Про це американський лідер сказав під час звернення до нації.

Крім того, президент США пригрозив зупинити постачання озброєння Україні, намагаючись змусити європейських союзників долучитися до так званої "коаліції добровольців" для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
