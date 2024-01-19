Зеленський запросив Трампа до Києва, але за однієї умови: деталі

Президент України вдруге звернувся до експрезидента США Дональда Трампа і запропонував приїхати до України.

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Президент України вдруге запропонував Трампу приїхати в Україну з візитом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до колишнього президента США Дональда Трампа і запросив його в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

За словами президента України, він готовий прийняти Трампа у Києві, якщо той зможе зупинити війну з Росією протягом 24 годин, як він колись обіцяв.

"Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас в Україну, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут", - звернувся Зеленський до Трампа. відео дня

Зеленський підкреслив, що якщо у Трампа є "формула" припинення війни, він хоче її знати.

"Тобто він каже, що буде самостійно ухвалювати рішення - я навіть не говорю про Росію - без обидвох сторін, тобто без нас… Це говорить, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас нашого народу, то він зробить все, щоб усе одно досягти донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює", - підсумував президент.

We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024

Скандальні заяви Дональда Трампа

Нагадаємо, у вересні 2023 року експрезидент США Дональд Трамп заявив, що він завершить війну в Україні всього за "24 години", якщо його оберуть на пост президента. Тоді він відмовився розкривати конкретні плани, пояснюючи, що не може розголошувати всі свої "козирі".

На цю заяву відреагував президент Зеленський, він висловив сумнів щодо обіцянок Дональда Трампа про швидке завершення війни в Україні. Зеленський запевнив, що зможе за 24 хвилини переконати його, що завершити вторгнення Росії так швидко неможливо.

Як повідомляв Главред, після перемоги на республіканських праймеріз у Айові, експрезидент США та кандидат у президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп зробив чергову дивну заяву. Він пообіцяв "дуже швидко" завершити війну в Україні в разі повернення до влади. Трамп стверджує, що його "чудові відносини" з Путіним і Зеленським допоможуть вирішити конфлікт.

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