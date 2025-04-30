Трамп іде на поступки Путіну і благає його "не принижувати" – The Atlantic

Володимир Путін робить ставку на крах України раніше, ніж впадуть його власні сили, пише The Atlantic.

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Дональд Трамп іде на поступки Володимиру Путіну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

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Угода, яка формується США, є односторонньою на користь РФ

Трамп благає Путіна не принижувати його самого перед усім світом

Під час переговорів щодо врегулювання в Україні країна-агресор РФ фактично отримує все, чого хоче, хоча не віддає нічого натомість.

Як пише видання The Atlantic, угода, яка формується, є односторонньою на користь диктатора Володимира Путіна, при цьому адміністрації Дональда Трампа доводиться "вигадувати" поступки Росії.

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"Сам Трамп назвав поступкою те, що Путін (у теорії) погодився не захоплювати всю Україну - чого він у поточній ситуації все одно не може зробити. Перш за все, це показує, що Трамп не такий великий парламентер, яким сам себе вважає", - зазначають журналісти.

При цьому нагадуються вимоги РФ про відмову України від частини або всієї захопленої РФ території без твердих гарантій безпеки. При цьому припускають, що Путін спочатку не збирався зупиняти війну, але Трамп навіть не спробував це з'ясувати.

"У довгостроковій перспективі Путін слабкий, але в короткостроковій Україна ще слабкіша, і Путін робить ставку на її крах раніше, ніж заваляться його власні сили. Він завжди вважав, що час працює на нього. Щоб змінити цю думку, Путін мав би повірити, що Трамп всерйоз має намір підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Тоді йому довелося б поставити собі питання: скільки ще років він зможе вести війну, перш ніж розвалиться армія або суспільство. Навіть у цьому випадку він міг би вибрати продовження війни, але тоді хоча б існував шанс, що він дасть Трампу те, що йому потрібно", - ідеться в статті.

Автори припускають, що для такої угоди Трамп мав переконливо блефувати - дати зрозуміти, що в разі відмови він готовий підтримувати Україну. "Це був його головний козир. Але він його так і не використав", - пишуть журналісти.

/ Главред

У підсумку, коли Трамп накинувся на українського лідера Володимира Зеленського за відмову від визнання окупованого Криму російським, Путін вдарив балістичними ракетами по цивільних цілях у Києві. І заклик Трампа до Путіна зупинити удари навряд чи був щирим, зазначає видання.

"Це було благання <...> перестати принижувати його самого перед усім світом. Неважко уявити, з яким задоволенням Путін прочитав цей жалібний пост... Трамп, мабуть, просто хоче закрити українське питання, щоб перейти до нормалізації відносин із Росією", - ідеться в статті.

Аналітики не виключають, що Трамп настільки потребує відносин з РФ, що готовий терпіти будь-які приниження Путіна. Але це погана новина для Трампа і передвістя тієї нестабільності та конфліктів, які визначатимуть багатополярний світ, у якому Трамп хоче відігравати головну роль, додали в The Atlantic.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Путіна заявили, що "перемир'ям" почали "прямі переговори" з Україною. Москва звинуватила Україну в "провокаціях" і відкинула тривале припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що переговори щодо України зайшли в глухий кут. Позиція Путіна завдає серйозного удару по планах Трампа щодо завершення війни в Україні, пишуть журналісти.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія намагається обдурити світ і має намір затягнути війну. Глава держави закликав союзників чинити міжнародний тиск на Кремль.

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Що відомо про The Atlantic? The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) — один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США[3]. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвизначніші літератори Новій Англії — Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Волдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним[4]. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

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