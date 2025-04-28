Трамп чітко відповів, чи планує балотуватися в президенти втретє у 2028 році

Американський лідер сказав, що прихильники регулярно закликають його йти на третій термін.

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Трамп зробив заяву про президентські вибори у 2028 році / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Трамп не братиме участі в наступних президентських виборах

Американський лідер не хоче порушувати Конституцію США

У США неодноразово лунали заяви про те, що Дональд Трамп може балотувати втретє на президентських виборах у 2028 році. Проте в інтервʼю The Atlantic Трамп сказав, що не хоче порушувати Конституцію, яка забороняє обиратись на президентську посаду більш як два рази.

Журналісти запитали Трампа, чи правда, що він доручив своєму Міністерству юстиції з’ясувати, чи буде законним, якщо він знову балотуватиметься у 2028 році.

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"Це було б великим порушенням, чи не так?" – риторично запитав він.

Президент США двічі зауважив, що прихильники регулярно закликають його йти на третій термін.

"Я не маю наміру цього робити. І я думаю, що це було б дуже важко", – підсумував Трамп.

Зазначимо, згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, жодна людина не має права обіймати президентську посаду понад два терміни.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні. Під час спілкування з журналістами, глава Білого дому заявив, що він хоче, щоб Путін "підписав угоду" та припинив стріляти.

Нагадаємо, нещодавно Трамп зробив важливу заяву - він підкреслив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

Крім того, президент США Дональд Трамп почав розуміти, що російський диктатор Володимир Путін насправді не хоче завершувати війну і просто "водить за носа". Трамп пригрозив Путіну новими санкціями.

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