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Трамп буде давити: прогноз тиску США на РФ для завершення війни в Україні

Олексій Тесля
25 червня 2026, 18:44
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Ігор Рейтерович не виключає, що США можуть ініціювати розширення програми PURL.
Трамп, Путін
Дональд Трамп може чинити тиск на Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне із заяв Рейтеровича:

  • США можуть посилити тиск на РФ шляхом передачі озброєння Україні
  • Можливе розширення програми PURL — збільшення масштабів

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович прокоментував ймовірність тиску американської адміністрації на диктатора РФ Володимира Путіна з метою завершення війни в Україні.

"Військовий тиск у даному випадку може означати лише передачу чогось Україні", — підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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На думку експерта, навряд чи варто очікувати великих масштабів, але певні символічні кроки можуть мати місце.

"Також можливе розширення програми PURL, коли вона почне діяти в ширших масштабах. Будуть політичні заяви, очевидно, інформаційно-пропагандистського характеру на адресу Росії. Крім того, на мій погляд, можуть бути введені санкції", — не виключає він.

Співрозмовник також переконаний, що у президента США Дональда Трампа є відповідні інструменти для цього.

"Він може його застосувати. Навіть якщо ці кроки матимуть символічний характер, тут важливий сам принцип і демонстрація готовності йти до кінця", — підсумував Рейтерович.

Трамп про переговори щодо завершення війни

Президент США Дональд Трамп висловився щодо пропозиції президента України Володимира Зеленського провести особисті переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Американський лідер зазначив, що загалом позитивно ставиться до ідеї такої зустрічі, підкресливши, що прямий діалог між керівниками двох країн може стати важливим кроком на шляху до врегулювання ситуації.

Переговори про мир — новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, щойно це дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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Дональд Трамп війна Росії та України Ігор Рейтерович
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