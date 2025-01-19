Tik-Tok перестав працювати для користувачів у США: в чому причина

Через зв’язки соціальної мережі Tik-Tok з Китаєм, робота додатка в США може створювати загрозу для національної безпеки, зазначають ЗМІ.

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TikTok більше не працює для користувачів США / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Tik-Tok припинив роботу у США

Трамп сподівається за 90 днів розв'язувати проблему роботи соціальної мережі в США

У суботу ввечері 18 січня соціальна мережа TikTok припинила роботу в США, менш ніж за дві години до набуття чинності запланованої заборони. Це раптове відключення позбавило доступу до однієї з найпопулярніших соціальних мереж, якою користуються 170 мільйонів американців. Про це повідомляє CNN.

При спробі відкрити додаток користувачі бачили повідомлення: "Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися TikTok".

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Заборона стала можливою після того, як у п'ятницю Верховний суд підтримав закон, схвалений Конгресом за широкої двопартійної підтримки і підписаний президентом Джо Байденом у квітні.

Закон забороняє американським компаніям надавати послуги або підтримувати платформу, якщо TikTok не буде продано американському чи союзницькому інвестору.

Попри це, TikTok може незабаром повернутися. Компанія натякнула, що відновлення роботи можливе вже в понеділок.

"Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що він буде працювати з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, як тільки вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами!", - йдеться у спливаючому повідомленні компанії для користувачів, які відкрили додаток, починаючи з пізнього вечора суботи.

Обраний президент Трамп повідомив, що, ймовірно, відтермінує заборону TikTok на 90 днів після свого вступу на посаду в понеділок, проте остаточного рішення він поки що не ухвалив, про що заявив у телефонному інтерв’ю для NBC News у суботу.

"Я думаю, що це, безумовно, варіант, який ми розглядаємо. Продовження на 90 днів - це те, що, швидше за все, буде зроблено, тому що це доречно. Ви знаєте, це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися. Це дуже велика ситуація. Якщо я вирішу це зробити, я, ймовірно, оголошу про це в понеділок", - сказав Трамп в інтерв'ю.

Відключення TikTok, разом із припущеннями про можливе швидке відновлення його роботи, стало черговим поворотом у тривалій історії, яка протягом кількох місяців залишала майбутнє додатку невизначеним.

З магазину Apple App Store та Google Play TikTok також зник, а інші додатки компанії ByteDance, включно з CapCut, у суботу ввечері показали подібні повідомлення про недоступність.Законодавці наголошують, що зв’язки TikTok із Китаєм і доступ до великих обсягів даних можуть створювати загрозу національній безпеці.

Багато американських користувачів, серед яких інфлюенсери та малі підприємці, які заробляють завдяки платформі, розповіли CNN, що готувалися до закриття додатка, але не втрачали надії на його порятунок. Однак рішення Верховного суду остаточно позбавило їх сподівань на судове втручання в останній момент.

Крім того, деякі компанії, що займаються управлінням магазинами додатків і серверними послугами, висловили занепокоєння щодо можливості притягнення до відповідальності за порушення умов заборони. У відповідь на це вони заявили про припинення підтримки TikTok, щоб уникнути юридичних наслідків, повідомило CNN джерело, знайоме із ситуацією.

Після рішення Верховного суду, який одноголосно підтримав заборону TikTok, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що адміністрація Байдена не планує застосовувати закон у його останній день на посаді.

"Через вихідні у зв'язку з федеральним святом та інавгурацією, "дії з виконання закону просто повинні лягти на наступну адміністрацію", - сказала вона.

Але TikTok не задовольнився цією заявою Деякі провайдери, зокрема Google і Apple, які ризикують отримати значні штрафи за надання доступу до TikTok після набуття чинності заборони, висловили побоювання. Вони повідомили TikTok, що вважають себе вразливими перед законом, який почне діяти з неділі. Через це кілька ключових постачальників послуг заявили, що більше не підтримуватимуть додаток або його дані, що змусило TikTok тимчасово перейти в офлайн-режим.

Попри заяви адміністрації Байдена про зворотне, провайдери діяли, побоюючись, що заборона може бути введена в дію. Це призвело до кроку TikTok із видалення додатка, хоча й тимчасово.

На додаток до технічних обмежень, TikTok може посилити тиск на новообраного президента Трампа, змушуючи його шукати швидке рішення в найближчі дні чи тижні. У суботу співробітникам TikTok повідомили, що ситуація є складною, але компанія працює над її вирішенням.

"Ми знаємо, що це розчаровує вас не тільки як співробітників, але і як користувачів. Однак нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що він буде працювати з нами над рішенням, щоб відновити роботу TikTok, як тільки він вступить на посаду. Будь ласка, знайте, що наші команди невтомно працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути наш додаток до США", - йдеться у повідомленні для співробітників.

За даними CNN, адміністрація Байдена підтвердила, що не накладатиме штрафів за роботу TikTok у неділю. Водночас деякі чиновники схвально сприйняли короткочасне відключення додатка, враховуючи, що закон отримав широку підтримку з обох політичних таборів.

Заборона Tik-Tok в США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроект №8038, який надає повноваження запроваджувати санкції проти Росії, Ірану та в інших випадках, включаючи можливу заборону соцмережі TikTok на території США.

Як зазначив у інтерв’ю Главреду народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, Україна активно співпрацює із західними країнами для узгодження дій у протидії високотехнологічним платформам, зокрема китайській TikTok.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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