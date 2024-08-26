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"Воювати доведеться довго": командувач спецсил ЗСУ оцінив терміни закінчення війни

Олексій Тесля
26 серпня 2024, 15:56
267
Ключові зміни в державі йдуть від її громадян, упевнений Олександр Трепак.
'Воювати доведеться довго': командувач спецсил ЗСУ оцінив терміни закінчення війни
У ССО дали прогноз щодо термінів війни / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, 3 окрема танкова Залізна бригада

Командувач Силами спеціальних операцій бригадний генерал Олександр Трепак прокоментував питання про те, як довго триватиме війна, розв'язана країною-агресором РФ проти України.

"Воювати доведеться довго, а карати російських злочинців - ще довше. Але ССО добре вміють планувати свій час, щоб його вистачило на багато добрих справ", - підкреслив він у матеріалі, опублікованому виданням Liga.net.

Водночас український генерал зазначив, що ключові зміни в державі йдуть від її громадян, і ніхто, крім них, не здатний побудувати своє життя у своїй країні, тому більше людей мають усвідомити, чи достатня їхня роль для того, щоб Україна вистояла у війні з Росією.

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"Багато хто має зізнатися собі, що йому страшно вдягнути форму і змінити цивільне життя на військове. Але страх притаманний будь-якій людині. Багатьом треба нарешті усвідомити: наше життя ніколи не буде таким, як до повномасштабного вторгнення", - упевнений він.

При цьому командувач ССО уточнив, що ефективність Сил спеціальних операцій зокрема і ЗСУ загалом залежить від людей, які бажають жити у своїй країні за своїми законами і правилами, і що більше їх долучиться до їхніх лав - то швидше можна буде здолати одвічного ворога.

"Нам не потрібні безстрашні супергерої, нам потрібні ті, хто розуміє: без участі кожного з нас Україна перетвориться на територію на околиці Європи, а українці зникнуть як нація", - додав Трепак.

Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Раніше у Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни. Україна не дозволить росіянам відвернутися від війни, Київ вимагає встановлення миру на справедливих умовах, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше з'явився несподіваний сценарій завершення війни. Росія сподівалася отримати легку перемогу над Україною і відновити свій вплив, наголосив Максим Розумний.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський зробив гучну заяву про закінчення війни. Війна має завершитися відповідно до міжнародного права, наголосив глава держави.

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ЗСУ Тріпак війна Росії та України
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