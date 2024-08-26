'Воювати доведеться довго': командувач спецсил ЗСУ оцінив терміни закінчення війни

Ключові зміни в державі йдуть від її громадян, упевнений Олександр Трепак.

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У ССО дали прогноз щодо термінів війни / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, 3 окрема танкова Залізна бригада

Командувач Силами спеціальних операцій бригадний генерал Олександр Трепак прокоментував питання про те, як довго триватиме війна, розв'язана країною-агресором РФ проти України.

"Воювати доведеться довго, а карати російських злочинців - ще довше. Але ССО добре вміють планувати свій час, щоб його вистачило на багато добрих справ", - підкреслив він у матеріалі, опублікованому виданням Liga.net.

Водночас український генерал зазначив, що ключові зміни в державі йдуть від її громадян, і ніхто, крім них, не здатний побудувати своє життя у своїй країні, тому більше людей мають усвідомити, чи достатня їхня роль для того, щоб Україна вистояла у війні з Росією.

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"Багато хто має зізнатися собі, що йому страшно вдягнути форму і змінити цивільне життя на військове. Але страх притаманний будь-якій людині. Багатьом треба нарешті усвідомити: наше життя ніколи не буде таким, як до повномасштабного вторгнення", - упевнений він.

При цьому командувач ССО уточнив, що ефективність Сил спеціальних операцій зокрема і ЗСУ загалом залежить від людей, які бажають жити у своїй країні за своїми законами і правилами, і що більше їх долучиться до їхніх лав - то швидше можна буде здолати одвічного ворога.

"Нам не потрібні безстрашні супергерої, нам потрібні ті, хто розуміє: без участі кожного з нас Україна перетвориться на територію на околиці Європи, а українці зникнуть як нація", - додав Трепак.

Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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