"Техніка їде з Білорусі, а не навпаки": аналітик РБ оцінив, чи підуть в атаку війська РФ з півночі

Білоруський аналітик оцінив, чи підуть в атаку війська РФ з півночі/ Reuters

Попри усі побоювання щодо можливого повторного наступу на Україну російських військ з боку Білорусі, військова техніка РФ останнім часом рухається з території РБ, а не туди. Тому погрози нового наступу з півночі можуть бути фейком.

Проте об'єктивно перевірити, яка точно кількість російських окупантів перебуває на території Білорусі, неможливо. Адже просто відсутні незалежні джерела інформації. Про це розповів аналітик білоруського Інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко, пише ТСН.ua.

Він нагадав, що російське Міноборони говорило про прибуття у Білорусь нібито 9 тис. російських військових і техніки. Але українська розвідка дізналася, що прибуло тільки близько 3 тисяч військових.

При цьому техніка і боєприпаси рухаються не на територію Білорусі, а навпаки звідти. А це може яскраво свідчити, що нападу не буде. Проте Росії та РБ вигідно нагнітати таку ситуацію і лякати можливим повторним вторгненням з півночі, адже таким чином країна-агресорка намагається переключити увагу України на кордон з Білоруссю.

"Поки що все свідчить про нагнітання режимом Лукашенка ситуації на білорусько-українському кордону. Цілі зрозуміло – відволікання українських військ на білоруський напрямок. Здається, Україна вже не дуже "ведеться" на такі провокації", – зазначає Можейко.

Також він зазначив, що українській розвідці дуже допомагають такі моніторингові групи, як "Беларускі Гаюн". І прості білоруси продовжують надсилати таким групам фото і відео пересування російської техніки в Білорусі, хоча дехто з них навіть отримує реальні терміни ув’язнення за це.

Загроза нападу з Білорусі

Раніше у Лукашенка записали дивне відео, в якому білоруські військові звертаються до армії України. У ролику йдеться про те, що нібито якщо ЗСУ "не хочуть війни, то її і не буде". Також військові РБ говорять про якісь українські "ЦИПСО", які, мовляв, хочуть їх "залякати".

У Генштабі ЗСУ заявляли, що Білорусь, судячи з дій її армії і військ Росії, веде підготовку до ескалації. Представники режиму Лукашенка проводять зустрічі з трудовими колективами, на яких просувається питання про нібито "необхідність проведення попереджувальних дій" проти України і Північноатлантичного альянсу. У РБ проводиться оцінка готовності військових частин.

Також раніше повідомлялося, що окупаційні війська Росії через провали на південному і східному фронті можуть повторно спробувати напасти на Київ з Білорусі через Чорнобильську зону та з Чернігівської області. Про це заявив заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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