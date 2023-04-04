Таємне життя з Кабаєвою і підставні літаки: зв'язківець ФСО розкрив деталі особистого життя Путіна

Гліб Каракулов підтвердив інформацію про те, що знаменитий палац в Геленджику дійсно належить Володимиру Путіну.

Стали відомі деталі особистого життя Аліни Кабаєвої та Володимира Путіна / скріншот

Після провалу бліцкригу в Україні диктатор Володимир Путін потрапив до лікарні з симптомами погіршення стану здоров'я, розповів офіцер Федеральної служби охорони РФ Гліб Каракулов, який був інженером в управлінні президентського зв'язку.

Незаплановане лікування в ЦКЛ Путін проходив у травні 2022 року, розповів колишній зв'язківець Путіна в інтерв'ю центру "Досьє".

Він також розповів про те, що в різних резиденціях Путіна створені ідентичні кабінети, щоб не можна було здогадатися про те, де він знаходиться в даний момент. Крім того, Путін любить замітати сліди і відправляти свій літак в інше місто, імітуючи візит, при цьому залишаючись в якій-небудь з резиденцій. Це робиться, щоб заплутати іноземну розвідку.

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При цьому колишній співробітник ФСО підтвердив інформацію про те, що Путін вважає за краще переміщатися між своїми резиденціями на спеціальному бронепоїзді. При цьому на Валдаї він буває найчастіше.

Ймовірно, саме там у нього "сімейне гніздо" з колишньою гімнасткою Аліною Кабаєвою. За словами Каракулова, про спільне життя Путіна з Кабаєвою знають всі офіцери, які охороняють президента РФ.

За його словами, резиденціями Путіна також користуються його діти. Наприклад, дочка президента РФ Катерина Тихонова любить відпочивати в президентській резиденції, розташованої в Сочі. Стежать за цим особисті охоронці.

Колишній зв'язківець Путіна підтвердив інформацію про те, що знаменитий палац в Геленджику дійсно належить Путіну, а не є апарт-готелем Аркадія Ротенберга, про що пропаганда намагалася переконати після фільму-розслідування Олексія Навального. При цьому до палацу Путіна на березі Чорного моря навіть провели спеціальний президентський зв'язок яким користується диктатор.

Каракулов також додав, що під час поїздок Путін завжди бере з собою переговорну кабіну – куб висотою 2,5 метра з обладнаним робочим місцем. Звідти глава президент країни-агресора веде захищені телефонні розмови.

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

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