"Танкова коаліція" для ЗСУ: у Польщі створять Центр техобслуговування Leopard 2

"Броньований кулак" зупинить агресію терористичного режиму РФ, впевнений Олексій Резніков.

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Зустріч у Рамштайні / @oleksiireznikov

На полях засідання у форматі "Рамштайн" у п'ятницю зустрілися учасники "танкової коаліції", підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2.

Про перші підсумки чергового засідання партнерів, повідомив в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Відбулася зустріч "танкової коаліції". Вдячний німецьким та польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за їхню непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування основних бойових танків Leopard 2 України. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників", — написав Резніков.

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Міністр заявив, що сформований спільними зусиллями "броньований кулак" зупинить агресію терористичного режиму проти Європи і всього вільного світу.

"Українські солдати вміло захищають свою країну. Сучасні західні технології приведуть до поразки Москви. Чим раніше це станеться, тим швидше настане мир", — додав Резніков.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що наступного місяця Данія збирається поставити Україні самохідні артилерійські установки Caesar. Крім того, до літа країна планує почати поставки танків Leopard 1. Про це повідомив в.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Також раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони Болгарії обговорюють можливість передати Україні літаки МіГ-29. Але зробити це зможуть тільки "без втрати власних можливостей". Так, у відомстві заявили про можливу реалізацію так званих "тристоронніх угод". Йдеться про те, що замість Міг-29, які можна передати Україні, Болгарія хоче отримати від союзників більш сучасні винищувачі.

Нагадавши, у Данії прояснили ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16. Виконуючий обов'язки Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Данія буде приймати рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийнято до літа цього року. Але першим кроком до надання літаків стане навчання українських пілотів.

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