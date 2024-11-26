1200 кілометрів до України: у РФ скаржаться на нібито атаку дронів у Башкортостані

В Росії тривожно через атаку невідомих дронів.

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Росіяни скаржаться на атаку дронів у Башкортостані / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

В РФ скаржаться на атаку невідомих дронів

Ціллю ударів можуть бути об'єкти інфраструктури

В російській республіці Башкортостан лунають вибухи. Повідомляється про атаку невідомих дронів по об'єктах інфраструктури. Інформацію про це у своєму Telegram підтвердив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Він відзначив, що місто Салават над яким було помічено невідомі дрони знаходиться за 1200 кілометрів від українського кордону.

відео дня

"Російську інфраструктуру атакують невідомі дрони", - зазначив Андрій Коваленко.

Крім того, за даними російських пропагандистських ЗМІ, в місті Салават в Башкортостані чутно звуки вибухів, ймовірно, внаслідок роботи ППО.

Дивіться відео прольоту дрона над Салаватом:

Фото: скріншот

Офіційно влада Башкортостану не робила будь-яких заяв щодо атаки БпЛА та роботі ППО.

Згодом російське видання "Astra" повідомило, що у Салаваті (Башкирія) місцеві жителі прийняли "Кукурузник" АН-2 за український безпілотник. У місті було ввімкнено сирену повітряної тривоги, охорона НПЗ "Газпрому" відкрила по літаку вогонь.

В цьому контексті варто зазначити, що "Газпром Нафтохім Салават" — один із найбільших у Росії виробничих комплексів, що спеціалізується на нафтопереробці та нафтохімії, розташований у місті Салават, Республіка Башкортостан.

Компанія, відома також як "Салаватнефтеоргсинтез", здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини, виробляючи бензин, дизельне паливо, гас та інші нафтопродукти. До її складу входять нафтопереробний і газохімічний заводи, а також завод "Мономер".

Даний завод вже був атакований українськими безпілотниками 9 травня 2024 року.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони Росії підтвердило удари Сил оборони України ракетами ATACMS по військових об’єктах у Курській області. Згідно з повідомленням, 23 листопада ЗСУ завдали п’ять ударів по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400 поблизу населеного пункту Лотарівка. Унаслідок атаки пошкоджено радіолокаційну станцію, також є постраждалі, про що повідомила пресслужба російського відомства.

У ніч на 25 листопада Україна завдала чергового удару ракетами ATACMS, цього разу по аеродрому "Халіно" в Курській області. Аналітик Forbes Девід Акс повідомив, що ця атака могла тимчасово вивести аеродром з ладу.

НАТО притримується позиції, що Україна має право використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Виконувач обов’язків заступника генерального секретаря НАТО Боріс Руге під час парламентської асамблеї Альянсу наголосив, що обмежень у цьому питанні немає.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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