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Україну чекає "чорна зима": політолог попередив українців про серйозну загрозу

Інна Ковенько
14 серпня 2026, 18:18
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Політолог Андрій Золотарьов пояснив, чому майбутня зима може стати однією з найскладніших за роки війни.
Україну чекає 'чорна зима': політолог попередив українців про серйозну загрозу
Ситуація взимку може різко погіршитися / Колаж: Главред, фото: ДСНС, мінооборони РФ, Укренерго

Головне:

  • Українців попередили про "чорну зиму" через дефіцит світла та тепла
  • Ракет до Patriot і SAMP/T критично бракує для протидії балістиці
  • 80% маневрових потужностей енергетики знищено або пошкоджено

Україна може зустріти цю зиму практично беззахисною перед російськими балістичними ракетами: протидіяти їм здатні лише два типи комплексів ППО, а самих ракет для них критично бракує.

Про це в інтерв'ю Главред розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

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"З "шахедами" та крилатими ракетами ми можемо боротися наявними комплексами ППО, але протидіяти балістиці можуть лише два комплекси - Patriot і SAMP/T. Але з ракетами до них у нас повний провал", - зазначив Золотарьов.

Україну чекає 'чорна зима': політолог попередив українців про серйозну загрозу
SAMP/T / Інфографіка: Главред

Ситуація з опаленням, за словами політолога, ризикує стати критичною.

"Нам треба готуватися до "чорної зими", коли ми зіткнемося з дефіцитом електроенергії та тепла. Адже якщо немає електроенергії, то немає й тепла. Дуже сумніваюся, наприклад, що щось відремонтовано в тих будинках на Троєщині, де лопнули труби. ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, по суті, треба будувати заново. Тому в Києві буде дуже складно з опаленням і освітленням, особливо в багатоповерхівках, де літнім людям за відсутності електроенергії піднятися на 16-й поверх із пакетом з АТБ - це ще те завдання", - розповів Золотарьов.

80% маневрових потужностей пошкоджено або знищено

Про масштаб проблеми, наголошує експерт, відкрито говорять і президент, і представники енергетичного сектору.

"Президент і енергетики говорять, що 80% маневрових потужностей енергетики знищено або пошкоджено. Це означає, що попередні зими з багатогодинними відключеннями електроенергії здадуться легкою прогулянкою порівняно з цією зимою", - підкреслив політолог.

Тил може зіткнутися з серйозними проблемами

Окрему загрозу, вважає Золотарьов, становить поєднання енергетичної кризи з ударами по логістичній інфраструктурі та портах.

"Разом із ударами по логістиці, логістичною кризою та закриттям портів, на жаль, ми ризикуємо отримати "ідеальний шторм", коли фронт втримається, але можуть початися проблеми в тилу", - застеріг він.

Він також закликав українців заздалегідь оцінити власні умови та продумати, як пережити зиму. Особливу увагу, за його словами, варто приділити родинам, у яких є діти та люди похилого віку.

"Не кожен може собі дозволити зняти будиночок у селі, далеко від тих місць, куди можуть прилітати ракети. Якщо ви живете поруч із великими складами чи промисловою зоною, то туди, з великою ймовірністю, щось прилетить. Якщо є люди похилого віку та діти, то краще подумати про переселення в безпечніші місця", - порадив Золотарьов.

Україну чекає 'чорна зима': політолог попередив українців про серйозну загрозу
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Якими будуть удари РФ по Україні взимку

Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі 24 Каналу застеріг від очікувань швидкого перемир'я чи вирішальних подій цієї осені.

На його думку, Кремль розглядає холодну пору року як інструмент додаткового тиску на українське суспільство, а не привід сідати за стіл переговорів.

"Йде війна на виснаження. Росіяни зараз, звісно, ескалюють, але вони залазять у запаси, витрачають набагато більше ракет, ніж виробляють. Найближчим часом вони знову візьмуть паузу, а далі, напевно, будуть робити зимову ескалацію", - пояснив він.

Фурса звернув увагу, що результат багато в чому визначать погодні умови найближчих місяців.

За його словами, тепла зима здатна суттєво пом'якшити наслідки ворожих обстрілів, тоді як сильні морози ускладнять становище постраждалих регіонів.

Фінансист також розділив проблему тепло- та електропостачання на дві окремі історії. За його оцінкою, генеруючі потужності здебільшого розміщені поза зоною ураження ракет, тоді як логістика опалення значно вразливіша, особливо у прифронтових областях.

"По електриці все набагато краще, ніж по теплу. Це дуже сегментована історія. Є Київ, є деякі міста, які ближче до фронту, ближче до Росії. Там може бути дуже дискомфортно з огляду на теплу зиму, якщо будуть значні удари", - зазначив інвестиційний банкір.

Удари РФ по енергетиці - новини за темою

Як писав Главред, Росія готується перетворити наступний опалювальний сезон на новий інструмент тиску на Україну, завдаючи ударів по об'єктах генерації електроенергії й тепла. Попри часткове відновлення потужностей, великі міста ризикують зіткнутися з тривалими відключеннями світла, води та опалення.

Раніше повідомлялося, що ворог активізувати удари по енергетичній інфраструктурі України з початком осінньо-зимового періоду. Серед потенційних цілей ворога - об’єкти газової галузі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

Крім того, РФ готує масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі Києва вже в найближчі тижні й може кинути на неї стратегічний резерв балістичних ракет, аби завдати максимальних руйнувань до 24 серпня. Про це йдеться у звіті Інституті вивчення війни (ISW).

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Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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