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"УЗ" змінює вартість квитків залежно від дати: коли купувати дешевше

Віталій Кірсанов
14 серпня 2026, 19:13
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Вартість проїзду може залежати від дати купівлі, ступеня заповненості вагона та періоду, на який припадає поїздка.
"УЗ" змінює вартість квитків залежно від дати / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Коротко:

  • Для вагонів СВ передбачена окрема система коефіцієнтів
  • Окрім дати купівлі, на ціну впливає пора року

Ціна квитків на поїзди "Укрзалізниці" формується з урахуванням кількох коефіцієнтів. Вартість проїзду може залежати від дати купівлі, ступеня заповненості вагона та періоду, на який припадає поїздка. Про це йдеться в наказі Міністерства розвитку громад та територій України.

Окрема система коефіцієнтів передбачена для вагонів СВ, а також вагонів 1-го класу поїздів "Інтерсіті". У цьому випадку ціна залежить, зокрема, від того, наскільки заздалегідь пасажир оформляє квиток.

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Якщо придбати квиток за 20 діб до відправлення поїзда, застосовується базовий коефіцієнт 1. При купівлі ближче до дати поїздки коефіцієнт підвищується, а разом із ним збільшується й вартість проїзду:

  • за 15–19 діб до відправлення - на 15 % (коефіцієнт 1,15);
  • за 10–14 діб - на 17 % (1,17);
  • за 5–9 діб - на 20 % (1,2);
  • за 1–4 доби - на 25 % (1,25);
  • протягом доби до відправлення – на 30% (1,3).

Тобто, якщо базова вартість квитка становить 1000 грн, то при купівлі протягом доби до відправлення тариф з урахуванням цього коефіцієнта становитиме вже 1300 грн.

Крім того, окрім дати купівлі, на ціну впливає пора року. Найвищий коефіцієнт (1,2) для СВ та 1-го класу діє влітку з 11 червня до кінця серпня, тобто таким чином збільшує базовий тариф на 20%. Натомість з 10 по 31 січня коефіцієнт становить 0,85, тобто ціна за цим показником зменшується на 15%.

Крім того, для СВ та 1-го класу "Інтерсіті" може враховуватися заповненість вагонів. При низькому заповненні коефіцієнт може знижувати ціну до 20% (0,8), а при високому - підвищувати її до 20% (1,2).

Тобто на практиці на ціну можуть одночасно впливати кілька факторів: коли був придбаний квиток, на який період припадає поїздка та скільки вільних місць залишилося у вагоні.

Водночас для поїздів "Інтерсіті+" діє знижка 10%, якщо оформити поїздку відразу "туди й назад", за винятком вагонів 1-го класу.

Новини "Укрзалізниці":

Раніше "Главред" повідомляв, що "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового регіонального поїзда № 854/853, який курсуватиме між Дніпром і Харковом. Новий рейс розпочне роботу вже з 19 червня.

Тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів з 18 квітня 2026 року зросли орієнтовно на 20%. Відповідна індексація передбачена наказом Міністерства розвитку громад "Про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід" № 544 від 17 березня цього року, який набрав чинності.

"Укрзалізниця" запровадила платний Wi-Fi у поїздах далекого прямування. Пасажири можуть скористатися інтернетом за тарифом 120 грн на добу.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", "Укрзалізниця") - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку державних підприємств, що не підлягають приватизації.

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