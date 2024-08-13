Пожежа на Запорізькій АЕС: стала відома реальна ціль провокації Росії

Росія могла використати провокацію на ЗАЕС для того, щоб відвернути увагу світу від дій Росії, вважає експерт із енергетики Михайло Гончар.

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Відома реальна ціль провокації Росії на ЗАЕС / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, t.me/Yevtushenko_E

Російські окупанти могли свідомо влаштувати провокацію із пожежею на Запорізькій атомній електростанції. Про це розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар у коментарі Главреду.

Він припустив, що пожежа на ЗАЕС могла бути організована навмисно для відвернення уваги світу від дій Росії.

Гончар також підкреслив, що об'єкт, де сталося сильне задимлення, не є частиною ядерно-технологічного циклу виробництва електроенергії.

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"Це градирня, де крапельним методом проводиться охолодження води, яка циркулює в системі охолодження енергоблоків. І вона не працює практично з моменту захоплення ЗАЕС. Ймовірно, її використовували як склад для військових потреб", - розповів Гончар.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Пожежа на ЗАЕС - що відомо про провокацію РФ в Енергодарі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни влаштували масштабну пожежу на території Запорізької атомної електростанції, підпаливши значну кількість автомобільних шин у градирні ЗАЕС. Про це повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

На Запорізькій АЕС сталася серйозна пожежа всередині однієї з градирень. МАГАТЕ вже відреагувало на ситуацію, повідомивши, що експерти агентства нібито чули численні вибухи і бачили густий темний дим.

Мер Енергодару Дмитро Орлов зазначив, що після пожежі на ЗАЕС ядерної небезпеки немає, і радіоактивних викидів не зафіксовано.

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